Başkan Türkyılmaz: 'Yetki verin ana caddeleri de biz yapalım'

MUDANYA, BURSA (İHA) - Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan ana arterlerde görevini yapmadığını belirterek, "Yapamıyorsanız yetki verin, Girit sokaklarını nasıl yenilemişsek, ana caddeleri de biz yapalım" dedi.

Girit Sokağı adıyla anılan; Mütareke, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesini tamamlayan Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ana arterlerdeki yol ve kaldırımların yenilemek için Büyükşehir Belediyesi'nden yetki istedi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'da trafik sorunundan otoparka pek çok alanda hizmet engeli koyan Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların taleplerini karşılamadığını belirtirken, belediyenin ana caddelerde görevini yapmadığını belirterek, "Yapamıyorsanız yetki verin, Girit sokaklarını nasıl yenilemişsek, ana caddeleri de biz yapalım" dedi.

Mütareke, Hasanbey, Şükrüçavuş, Halitpaşa Mahalleri ve 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa Caddeleri ile bağlantı sokakları yol üst zemin kaplama projesi çerçevesinde kırma granit ve bazalt taş kullanılarak yenileme çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Sorumluluğu Büyükşehir'de olan Mustafakemalpaşa Caddesi'ndeki tretuvarlarda bozulmalar ve çökmelerin olduğunu belirttik. Uygulamanın bir bütünlük göstermesi açısından diğer alanlarla birlikte bu ana caddeyi de yenilemek üzere Büyükşehir'den Mart 2021'de yetki talep ettik. Ancak Sirkülasyon Planı çalışmaları çerçevesinde kendileri bir düzenleme yapacağından talebimizi uygun görmedikleri yönünde yanıt verdiler. 7 kez yazışma yaptık, yetki istedik. ya yapsınlar ya da bize versinler. Biz olması gerektiği gibi Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunarız" ifadelerini kullandı. - BURSA