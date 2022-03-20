Başkan Tulay yeniden seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tulay yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Tulay yeniden seçildi

Iğdır Türk Kızılay'ı olağan genel kurul toplantısını yaptı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır Türk Kızılay'ı olağan genel kurul toplantısını yaptı. Şube Başkanlığına Asim Tulay, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeniden seçildi.

Başkan Asim Tulay, 3 yıl içinde Iğdır şubesi olarak yapılan nakdi, gıda ve giyim yardımlarından bahsetti. Tulay, "Gelecek 3 yıl için yapılacak Iğdır Kızılay Merkez Binası, AŞ evi projesi, Kan Merkezi başta olmak üzere projelerimiz var. Iğdır'da yapılacak faaliyetler ve yardımlar için Iğdırlı iş insanlarına gideceğiz. Iğdır için bağışlar toplayarak gayret göstereceğiz" dedi. - IĞDIR

Başkan Tulay yeniden seçildi

Başkan Tulay yeniden seçildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay, Iğdır, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title