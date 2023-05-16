Başkan Tugay: 'Yüzde 80'in Üstünde Olan Oyumuzu Daha da Artıracağız'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla yol haritasını masaya yatırdı, mahalle mahalle çalışma haritasını çıkardı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri henüz tamamlanmadı. Henüz olmamış bir seçimin ve henüz alınmamış bir sonucun karamsarlığına bizi kimse itemez. Hangi mahalleden daha az oy aldıysak oraya kamp kuracağız, sandığa gitmeyen yurttaşlarımızın kapısını çalacağız ve Karşıyaka'da yüzde 80'in üstünde olan oyumuzu daha da artıracağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla yol haritasını masaya yatırdı, mahalle mahalle çalışma haritasını çıkardı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri henüz tamamlanmadı. Henüz olmamış bir seçimin ve henüz alınmamış bir sonucun karamsarlığına bizi kimse itemez. Hangi mahalleden daha az oy aldıysak oraya kamp kuracağız, sandığa gitmeyen yurttaşlarımızın kapısını çalacağız ve Karşıyaka'da yüzde 80'in üstünde olan oyumuzu daha da artıracağız" dedi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Murat Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sandığa gitmeyen seçmenlere ulaşılması için ivedilikle çalışmaya başladıklarının altını çizdi. Tugay, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri henüz tamamlanmadı. Henüz olmamış bir seçimin ve henüz alınmamış bir sonucun karamsarlığına bizi kimse itemez. Hangi mahalleden daha az oy aldıysak oraya kamp kuracağız, sandığa gitmeyen yurttaşlarımızın kapısını çalacağız ve Karşıyaka'da yüzde 80'in üstünde olan oyunuzu daha da artıracağız" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HENÜZ TAMAMLANMADI"

İkinci tur seçimlerinde örgüt olarak azim ve kararlılıkla seçim sonuçlarını değiştirmek için sahada olacaklarının altını çizen Tugay, "İkinci turda sanığa gitmeyen seçmenimizin kapısını çalacak, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye atılan oyların tamamına talip olacak, Recep Tayyip Erdoğan'a oy atan yurttaşlarımıza da ulaşacak ve ilk turda sandığa gelen seçmenlerimizin yine oy kullanması için çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri henüz tamamlanmadı. Henüz olmamış bir seçimin ve henüz alınmamış bir sonucun karamsarlığına bizi kimse itemez. Karşıyaka'mızın duyarlı halkının Cumhurbaşkanı adayımıza verdiği yüzde 80 oyun mimarı Karşıyaka CHP örgütüdür, her seçimde dimdik duran yorulmaz parti emekçileridir. Hangi mahalleden daha az oy aldıysak orada kamp kuracağız, sandığa gitmeyen yurttaşlarımızın kapısını çalacak ve Karşıyaka'da yüzde 80'in üstünde olan oyunuzu daha da artıracağız. Örgütümüz tüm Türkiye'de azim ve kararlılıkla çalışarak sonuçları değiştirecek. Bu seçimlerin yüz yıllık geleceğimiz belirleyeceği iki haftalık bir kader yolculuğu olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. İzmir'imiz, Karşıyaka'mız sembol kentler, burada yapacağımız çalışmalar tüm Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

"HAKLIYSAK, İNANIYORSAK"

AKP'nın ayrıştıran, kutuplaştıran diline karşı kardeşçe,özgür bir şekilde yaşam arzusundan güç aldıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Tugay, "Kutuplaştıran, ötekileştiren politikalara boyun eğmeyecek, umutlarımızı köreltmek isteyenlere rıza göstermeyecek, ayrışmadan beslenen siyasal anlayışın filiz vermesine imkan vermeyeceğiz. Biz demokrasinin, kardeşliğin, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin temsilcileri olarak bu değerlerimiz için mücadele edeceğiz. Geleceğimiz için çocuklarımız için kazanmak istiyoruz. Kadınlarımızı yok sayan anlayışa dur demek için kazanmak istiyoruz. Alım gücünü ve istihdamı düşüren, ekonomi bilimini ayaklar altına alan anlayışa geçit vermemek için kazanmak istiyoruz. Mültecileri oy deposu olarak gören anlayışın bir 5 yıl daha ülkemizi yönetmemesi için kazanmak istiyoruz. Biz kökleri Kuvayı Milliye'ye dayanan, ülkemizin demokrasi tarihine adını kazıyan, Cumhuriyetimizin güvencesi bir partiyiz. Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandıracak, huzuru, refahı ve çağdaşlığı yeniden ülkemize getirecek olan partiyiz. Haklıysak, inanıyorsak, ülkemizin tüm insanları da buna inandırabiliriz" dedi.