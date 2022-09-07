Başkan Topaloğlu: ' Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür'

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan personel ile bir araya geldi.

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan personel ile bir araya geldi. Başkan Topaloğlu, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. Yıldönümünü kutladı ve Zabıta personelinin özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Zabıta personeli ile sohbet edip görüşlerini dinleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu "Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla çalışan Zabıta Personelimizin Zabıta Haftasını kutluyorum. Zabıtamız, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprüdür. Çünkü onlar devamlı halkın içerisindeler. Görevleri çok zor ve kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Tüm Zabıta çalışanlarımızın Zabıtalar haftasını kutlarken, bundan sonraki görevlerinde de başarılar diliyorum" dedi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ve Zabıta personeli de Başkan Necati Topaloğlu'nun ziyareti ve kutlaması nedeniyle teşekkürlerini sundu. - ANTALYA