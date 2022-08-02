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Başkan Tekin, Yüzme Kursunu Ziyaret Etti

Başkan Tekin, Yüzme Kursunu Ziyaret Etti

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ilçede 2010-2015 yılları arasında doğan çocuklara hizmet veren yüzme kursunu ziyaret etti. Başkan Tekin ''Bir çocuk gülerse önce tüm çocuklar sonra bütün dünya güler. Sevgili çocuklarımız için açtığımız ücretsiz yüzme kursunda, onların mutluluğunu görmek bizleri daha da mutlu etti'' dedi.

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Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ilçede 2010-2015 yılları arasında doğan çocuklara hizmet veren yüzme kursunu ziyaret etti. Başkan Tekin "Bir çocuk gülerse önce tüm çocuklar sonra bütün dünya güler. Sevgili çocuklarımız için açtığımız ücretsiz yüzme kursunda, onların mutluluğunu görmek bizleri daha da mutlu etti" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Aquapolis Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'ni ilçeye kazandıran Torbalı Belediyesi, 2010-2015 yılları arasında doğan çocuklar için ücretsiz yüzme kursu hizmeti vermeye başladı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açılan kursu ziyaret etti.

Öğrenci ve velilerle bir araya gelen Tekin " Bir çocuk gülerse önce tüm çocuklar sonra bütün dünya güler. Sevgili çocuklarımız için açtığımız ücretsiz yüzme kursunda, onların mutluluğunu görmek bizleri daha da mutlu etti. Her şey sizler için çocuklar. Gülün, eğlenin, eğlenirken öğrenin. Biz hep yanınızdayız" dedi.

Tekin çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKA / Yerel

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