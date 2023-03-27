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Başkan Tekin, vatandaşların düzenlediği iftar programına katıldı

Yerel Haberler

Başkan Tekin, vatandaşların düzenlediği iftar programına katıldı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Yüzbaşı Mahallesinde bir vatandaşın düzenlediği iftar programına katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Yüzbaşı Mahallesinde bir vatandaşın düzenlediği iftar programına katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Yüzbaşı Mahallesinde yaşayan Salim Başol ve Hilmiye Başol'un düzenlediği iftar programına katıldı. Başkan Tekin Salim Başol ve Hilmiye Başol'a davetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Salim ağabeyimizin ve Hilmiye ablamızın Allah hayırlarını kabul etsin. Bizleri de davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Yemekleri de çok güzel olmuş ellerine emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zekiye Tekin Yerel Haberler

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