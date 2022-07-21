Mersin: Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Davultepe Esnafıyla Buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Davultepe esnafını ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Bölge esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Tarhan, alışveriş yapan yurttaşlarla da sohbet etti. Tarhan'a ziyaretinde; Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Tarhan ziyaretleri kapsamında; Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezi'nde kursiyer ve gönüllülerle sohbet ettikten sonra Soydaş Sitesine de giderek Halk Günü toplantısı yaptı.

Tarhan ziyaretleriyle ilgili, şunları söyledi:

"5 yıl boyunca vatandaşlarımızla iyi diyaloglar geliştirdik. Karşılaştıkları sorunları, belediyemizle ilgili düşünceleri doğrudan duyma şansı yakaladık. Bu halk günlerimiz yine belirli aralıklarla devam ediyor. Ancak halk günlerine gelen vatandaşlarımızdan özel görüşme talepleri yoğunlaşmaya başladı. Her mahallede defalarca Halk Günü yaptıktan sonra daha farklı vatandaşımıza ulaşabilmek adına bu kez esnaf ziyaretlerimizi artırmaya karar verdik. Yanımıza kalabalık olmayacak şekilde icracı bir müdürümüzü de alarak esnaflarımız ve halkımızla sohbet ediyoruz. Çat kapı kahvelere girerek mini toplantılar yapıyoruz. Böylece daha önce ulaşma imkanı bulamadığımız vatandaşlarımıza da ulaşmış oluyoruz. Bu tür ani ziyaretler daha faydalı oluyor. Sıcağı sıcağına sorun ve talepleri alıyoruz ve çözülmesini sağlıyoruz."

ANKA / Yerel