Başkan Tanfer, "Eşine rastlanır bir savaş yok"

ÇANAKKALE (İHA) - Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, Türk Milletinin var olma mücadelesinin kahramanlık destanına dönüştüğü Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde olduğunu ifade ederek, "Bu güzel vatan için 250 bin şehidin verildiği eşine rastlanır bir savaş daha yoktur. Göğüs göğüse mücadelenin yaşandığı, Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale şehitlerimizi, canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." Dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel