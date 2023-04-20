Başkan Tanfer'den Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında şunları kaydetti;

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Ramazan Bayramı Rahmet pınarından içerek başladığımız Ramazan ayını, mağfiret köprüsünden geçerek yürüdük ve kurtuluşla müjdelenerek tamamladık. Cenabı Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı Dergahı İzzetinde kabul buyursun. Rabbim, kıymetli hemşerilerimi daha nice huzur dolu Ramazanlara kavuştursun. Her Ramazan'ın sonunda kurtuluşla müjdelenen kullarından eylesin. Bütünleşme, sevgi ve dayanışma vesilesi olan bayram, kin ve nefret kapılarının kapandığı, gönül kapılarının ise açıldığı, insanların birbirlerini yüreklerine sardıkları gündür. Bayram günlerinde muhabbet yüreklerden taşar, ses olur, nefes olur. Kırgınlıklar son bulur. Dostluklarımız baki, sevgilerimiz daimi, sevinçlerimiz coşkulu olsun. Evlerimizde huzur, yanı başınızda sevdikleriniz eksik olmasın. Çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte yüzünüz her daim gülsün.

Bu vesileyle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sabır ve tedavileri devam eden depremzede ailelerimize, vatandaşlarımıza yüce Allah'tan şifalar diliyorum. Şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin, geleceğimizin ışığı evlatlarımızın, elleri öpülesi büyüklerimizin ve kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimizin ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM