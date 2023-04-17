Başkan Tanfer'den Kadir Gecesi mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda 'Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum' dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda 'Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum' dedi.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer mesajında 'Bin bir sevinçle karşıladığımız Mübarek Ramazan Ayı'nı Rabbimize bizleri bir sonraki Ramazanlara ulaştırması dua ve temennisiyle geride bırakıyoruz.

Kur'anı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak ediyor olduğumuz bu kutlu gecede edeceğimiz dua ve ibadetlerin kabul olmasını, yapacağımız hayır ve hasenatların ebedi huzurumuza vesile olmasını Cenab ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir ay boyunca oruçlarımızı tutarak, iftar sevinçlerini yaşayarak, teravih namazlarını kılarak Ramazan'ın manevi iklimini teneffüs etmeye gayret ettik ve idrak edeceğimiz Kadir Gecesi ile bu ibadetlerimizi taçlandıracağız. Yaşadığımız bu sıkıntılı dönemlerde hepimizin maneviyatını güçlendirmeye vesile olmasını umduğumuz bu gece, ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır. Semaya açılan ellerin boş çevrilmediği, günahların bağışlandığı bu mübarek geceden bizler de sonuna kadar istifade etmeliyiz. Birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz.

Manevi duyguların daha da anlam kazandığı mağfiret dolu bu gecenin tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu günlere vesile olmasını diliyor, Aziz milletimizin, değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gece'sini tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.' - ERZURUM