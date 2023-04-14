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Başkan Talus kan bağışında bulundu: 'Hayat kurtarmak senin kanında var'

Başkan Talus kan bağışında bulundu: "Hayat kurtarmak senin kanında var"

Yerel Haberler

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Talus, vatandaşlara, "Hayat kurtarmak senin kanında var" diyerek kan bağışı çağrısı yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketinin ardından Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana geldiği açıklanmıştı. Kocaeli'de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, katıldığı bir iftar programı sonrası Kızılay'ın çadırına uğrayarak kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunduğu anı sosyal medya hesabından paylaşan Talus, "İftar sonrası Kızılay çadırına uğrayarak kan bağışında bulunduk. Unutma, hayat kurtarmak senin kanında var" diyerek, vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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