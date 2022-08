Başkan Tahmazoğlu, işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıydı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evlenmek için belediyeye başvuran işitme engelli çiftin nikahını işaret diliyle kıydı.

Türkiye'nin en fazla nikah kıyılan belediyesi olan Şahinbey Belediyesi, işitme engelli Ahmet Eren Polat ve Siyabe Avcı'nın hayatlarını birleştirdi. Şahinbey Belediyesine evlenmek için başvuran Ahmet Eren Polat ile Siyabe Avcı'nın nikahlarını, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu işaret diliyle kıydı.

"Onlarla kalp yoluyla anlaşıyoruz"

Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduklarını kaydeden Tahmazoğlu, "Siyabe hanım ve Ahmet Bey çiftimizin nikahını kıydık. Çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Gecen yıl 18 bin 102 kişinin nikahını kıydık. Türkiye'de açık ara birinciyiz. Bu yıl ise kıydığımız nikah sayısı 11 bin 266. Yılsonuna kadar 20 binin üzerinde gencimizin nikahını kıymış olacağız. Gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Şu ana kadar çok sayıda engelli çiftin nikahını kıydım. Engelli olmak evlenmeye engel değil. Onlarla gerek gözle gerek işaret diliyle gerekse de kalp yoluyla anlaşıyoruz. Çiftimizin mutluluklarını da gözlerinden okuyoruz. Allah mutlu, mesut etsin" dedi.

"Engeli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Engelli vatandaşlara her zaman destek olarak onların yanında olduklarını belirten Başkan Tahmazoğlu, "Bir gün değil, yılın 365 günü engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımlarının yanı sıra, işitme cihazı, baston ve daha birçok farklı desteklerde bulunuyoruz. Engelli kardeşlerimizin bizlerin yanında her zaman farklı bir yeri olmuştur. Bizim onlara karşı ayrı özel ilgimiz var. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.