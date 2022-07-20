Başkan Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Tahmazoğlu çiftçinin hasat sevincine ortak oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine bağlı Muhacirosman köyünü ziyaret ederek, çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesine bağlı Muhacirosman köyünü ziyaret ederek, çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtımını yaptığı tohumların hasadında da çiftçilerle bir araya geldi. Muhacirosman köyünü ziyaret eden Başkan Tahmazoğlu, biçerdövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadı. Tahmazoğlu, tarımda verimin artması için desteklerin devam edeceğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize desteklerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle ekili alanları arttırmak adına çiftçimize arpa, buğday, mercimek, nohut ve gübre desteğinde bulunduk. Ayrıca çiftçilerimizin arazi yollarını yaptık. Hayvan yetiştiricilerimize yem, arılı kovan, tavuk, büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere canlı hayvan desteğinde bulunduk. Daha önce yaptığımız arpa desteğinin şimdi hasat zamanı geldi ve çiftçimizin tarlasında hasadını birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah bereketli eylesin" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şahinbey Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title