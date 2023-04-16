Başkan Suer, vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı camide teravih namazı kıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Sürmeli köyünde vatandaşlar kendi imkanlarıyla cami yaptı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Sürmeli köyünde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı cami açıldı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer camiyi ziyaret ederek teravih namazı kıldı. Başkan Suer, namaz sonrası yaptığı konuşmada, "Sürmeli köyümüzde misafir olduk vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla yaptığı camide teravih namazımızı da kıldık. Allah kabul etsin. Rabbim bu camiyi yaptıran hayırseverlerden razı olsun, her ne muradı varsa yerine getirsin İnşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK