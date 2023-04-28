Başkan Suer köy ziyaretlerine devam ediyor

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, köy ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Çiftlik ve Kuşçuören köylerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, köy ziyaretleri çerçevesinde ilçeye bağlı Çiftlik ve Kuşçuören köylerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Köy muhtarları ve azaları ile vatandaşları ziyaret ederek köylünün sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Başkan Suer, programı sonrası yaptığı açıklamada, "Ziyaretlerde muhtarlar ve köy halkıyla sohbet ederek sorunları yerinde inceliyoruz. İletilen istek ve sorunları, çözümü için ilgili kurum müdürlüklerine aktarıyoruz. Halkımızla her alanda sıcak temasımız her zaman olacaktır. Kapımız ilçe halkımıza ve köylümüze sonuna kadar açıktır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin onları başımızdan eksik etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK