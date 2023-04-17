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Başkan Suer, itfaiye ekiplerini unutmadı

Başkan Suer, itfaiye ekiplerini unutmadı

Yerel Haberler

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, nöbetçi itfaiye ekiplerinin iftar sofrasına misafir oldu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, nöbetçi itfaiye ekiplerinin iftar sofrasına misafir oldu.

Başkan Suer, muhtemel bir tehlikeye karşı görev yerlerinde hazır beklemesi gereken itfaiye ekiplerinin departman kısmında hazırlanan iftar sofrasında orucunu açarak, "Burada görev yapan kardeşlerimizin gönül sofralarına konuk olduk. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için özveriyle mücadele eden kardeşlerimizle bir arada olmak, oruçlarımızı hep birlikte açmak bizler için büyük mutluluk kaynağı oldu. Rabbim görevlerinde kolaylıklar versin, ayaklarına taş değirmesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayri Suer Gölpazarı İtfaiye Yerel Haberler

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