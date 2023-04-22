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Başkan Suer, ilçe mezarlığında vatandaşlara çiçek takdim etti

Başkan Suer, ilçe mezarlığında vatandaşlara çiçek takdim etti

Yerel Haberler

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan Bayramında ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim etti.

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan Bayramında ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara çiçek takdim etti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe mezarlığında vatandaşlarla buluşan Başkan Suer, "Mübarek bir gün Ramazana veda etmenin hüznünü bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel günde kabristanlarımızı ziyaret ederek hemşerilerimize selam verdik. Ramazan Bayramlarını kutladık. Rabbim bizleri bu Mübarek ayın kadir ve kıymetini bilenlerden eylesin. Tekrarını nasip etsin inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Hayri Suer Gölpazarı Bilecik Yerel Haberler

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