Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Suer iftarını ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarla yaptı

Yerel Haberler

Başkan Suer iftarını ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlarla yaptı

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayı sebebiyle ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar ile iftar ve teravih namazında bir araya geldi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayı sebebiyle ilçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar ile iftar ve teravih namazında bir araya geldi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Ramazan ayı sebebiyle Gölpazarı'na bağlı Yenice ve Derecikören köyünde iftarını yaparak teravih namazı kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar ile uzun uzun sohbet eden Başkan suer, "Ramazan ayında iftar sonrası köylerimizi ziyaret ediyor, teravih namazını birlikte kılıyor, birlikte dua ediyoruz. Ramazan ayının coşkusunu ve sevincini birlikte yaşıyoruz. Rabbim bu mübarek ayın kadir ve kıymetini bilenlerden eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayri Suer Gölpazarı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title