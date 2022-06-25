Başkan Soyer, Robot Dünya Şampiyonlarını Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor olduğu FIRST Robotics Competition turnuvasında elde ettiği başarının ardından Avustralya'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencileri, Başkan Soyer'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor olduğu FIRST Robotics Competition (FRC) turnuvasında yerel ve ulusal çapta şampiyonluk elde eden İzmir Özel Çakabey Lisesi, dünyada da zirveye oturdu. İzmir'in ardından Türkiye'deki başarıları peş peşe yakalayan ve Avusturalya'da düzenlenen Asya Pasifik Şampiyonası'nda yarışan 6 kişilik robotik takımı dünya şampiyonluğuna ulaştı. Geleceğin bilim insanları, turnuva ve robot performans şampiyonluğu olmak üzere iki kupayı İzmir'e getirerek büyük bir başarıya imza attı. Ekip, turnuvada Japonya ve Amerika gibi dünya teknoloji devleriyle yarıştı.

"GURURLANDIK"

Özel Çakabey Okulları Bilim Koordinatörü Oğuzhan Köse'yi ve öğrencileri makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Soyer, "Muazzam... Tebrik ediyorum. Size helal olsun. Çok gururlandık" derken Öğretmen Köse de verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

ANKA / Yerel