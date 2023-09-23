Başkan Soyer Genç İzmir Kampında Gençlere Seslendi: "Siyasetten Uzak Durmayın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaz boyunca büyük ilgi gören Genç İzmir kamplarının son buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Gençlere geleceğe umutla bakmaları mesajı veren Başkan Soyer, “Ne olur siyasetten uzak durmayın. Hayatı siyasetle iyileştirebilirsiniz. Eğer bu ülke değişecekse onu siz yapacaksınız. Umut sizsiniz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaz boyunca büyük ilgi gören Genç İzmir kamplarının son buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Gençlere geleceğe umutla bakmaları mesajı veren Başkan Soyer, "Ne olur siyasetten uzak durmayın. Hayatı siyasetle iyileştirebilirsiniz. Eğer bu ülke değişecekse onu siz yapacaksınız. Umut sizsiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Genç İzmir" projesi kapsamında başlattığı gençlik çadır kamplarının sonuncusu, Seferihisar Akarca Plajı'nda düzenlendi. Mayıs ayından bu yana yaz dönemi boyunca İzmir'in dört bir yanında açılan ve gençlere moral olan çadır kamplarının son buluşmasına Başkan Tunç Soyer de katıldı. Başkan Soyer'e Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin eşlik etti. "Engelsizİzmir Elim Sende Projesi" iş birliğiyle düzenlenen kampa 18-30 yaş arası Genç İzmir, İzmir Gençlik Belediyesi, Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile Eskişehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi 250 genç katıldı.

Alanda yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Soyer, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kampın söyleşi bölümünde sahneye gelen Başkan Soyer, okul yıllarından, özel hayatına, hobilerinden günlük hayatına kadar pek çok soruyu yanıtladı.

ORTAOKUL YILLARIMDA "BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN" DEDİM

Başkan Soyer ilk olarak okul yılları ve hobileriyle ilgili soruları yanıtladı. Başkan Soyer, "7 yıl yatılı okuduğum Bornova Anadolu Lisesi benim en güzel yıllarımdı. Yatılı okuduğum arkadaşlarımla biz birbirimize benzeriz. Nereden baksanız 50 yıldır hala görüşürüz. Yemekten sonra abilerimiz bizleri çalıştırır sonra da siyaset ve felsefe üzerine sohbetler ederdik. Ben ortaokul yıllarımda 'Bu dünya güzel bir dünya değil, başka bir dünya mümkün' demiştim ve hep bunun üzerine çalışmaya başlamıştım. Bugün her neysem o 7 yılın mührü vardır üzerimde. Hala onun mirasını yiyorum diyebilirim. Yatmadan önce mutlaka kitap okurum. Kitabın dışında tiyatro hayatımın hep önemli bir parçası oldu. Ankara'da Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra da tiyatroya devam ettim. Genel anlamda hobilerim, kitap, tiyatro, sinema, şiir ve müzik. Müzikte 70'ler 80'ler rock müziğini çok severim. Klasik müziği ve Türk halk müziğini de çok severim" ifadelerini kullandı.

"NE OLUR SİYASETİ BOŞ BIRAKMAYIN, SİYASETTEN UZAK DURMAYIN"

"Büyüyünce ne olmak istediniz" sorusunu yanıtlayan Başkan Soyer, "Orta ikinci sınıftan itibaren siyaset yapmaya karar vermiştim. Üniversite yıllarında günlük tutardım. Orada '40 yaşına geldiğimde bu memleket için söylemek istediğimi söyleyeceğim' demiştim. On yıl sapma oldu ama oldu. Siyaset bugün çok kirli ve çok sığ yapılıyor. Ama aslında siyaset hayatı dönüştürme sanatıdır. Hayatı en çok siyasetle iyileştirebilirsiniz. Ne yazık ki bu günün dünyasında çok zor. Emekten yana özgürlükten yana bir dünyayı hayal edip onun gereklerini yapmak çok zor. Ama yolda olmak yetiyor. Bazen bir çocuğun yüzünü güldürebiliyorsanız. Birinin derdine derman olabiliyorsanız bu yetiyor. O yüzden çok seviyorum. İnsan hep iz bırakmak ister. Diğer canlılardan bizi ayıran da budur. O iz, en kalın siyasette bırakılabiliyor. Geride iyi bir iz bırakmak istiyorum ve ne gerekiyorsa yapıyorum. Çünkü hayatı, dünyayı, insanları seviyorum. Hayatım boyunca insanlara güvenmemem söylendi bana ama ben hep tersini yaptım. Gülen yüz görmek beni çok mutlu ediyor. Siyaset güzel bir şey. Ne olur siyaseti boş bırakmayın, siyasetten uzak durmayın. Siz şikayet edip uzak durdukça, siyaseti sizin şikayet ettikleriniz dolduruyor. 1923 kuşağını hatırlayın. O kuşak olağanüstü bir iz bıraktı. O genç kuşak bütün hikayeyi değiştiren bambaşka bir ülke yarattı. O dönem belki büyük çoğunluğun hayal edemediğini başardılar. Bugün 2023 kuşağı sizsiniz ve emin olun sizden başka bunu yapacak kimse yok. Eğer bu ülke değişecekse, hayalleriniz yerine gelecekse emin olun ki onu siz yapacaksınız" diye konuştu.

"İZMİR ENTERNASYONAL FUARI'NI ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

"İzmir Enternasyonal Fuarı eski günlerine dönecek mi" sorusuna yanıt veren Başkan Soyer, "İzmir'in EXPO adaylığı söz konusu oldu. Ben İzmir Ticaret Odası'ndayken EXPO Genel Sekreterliğini yürüttüm. EXPO'yu kaybettik ama fuarımız sayesinde biz bunu 1936'dan beri yapmışız zaten. Artık günümüzde fuarcılık başka boyuta geçti. Ülkelerin kendini tanıtması yerine ihtisas fuarları oluştu. Biz, Atatürk'ün hikayesi olan hikayeyi ıskalamışız. Şimdi yeniden yakalamaya gayret ediyoruz. İEF'yi düşünün hiçbir zaman kapılarını kapatmamış. Hep ilklerin sergilendiği bir yer olmuş. Yürüyen merdiven ilk kez İEF'de tanıtılmış. Olağanüstü bir hazineyi kendi ellerimizle yok etmişiz ama bunu yeniden yapacağız. Biz, atalarımızın mirasıyla geleceğimizi aydınlatıp o fuarı eski günlerine kavuşturacağız; yeniden uluslararası hale getireceğiz. İzmir'i Avrupa Gençlik Başkenti mutlaka yapacağız. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"29 EKİM ÖNEMLİ"

"Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında bizi nasıl etkinlikler bekliyor" sorusuna yanıt veren Başkan Soyer, "29 Ekim'de bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başlayacak. Onun için çok önemli. Yüzyıl dünyanın her yerinde önemli bir zaman dilimi. Biz bu sene 29 Ekim'i İzmir'in her yerinde, çok farklı programlarla kutlayacağız" dedi.

"ASLA VAZGEÇMEYİN"

Başkan Soyer soru cevap bölümünün sonunda gençlere siyasete girmeleri mesajı verdi. Soyer, "Sevgili gençler sizleri çok seviyorum. Asla vazgeçmeyin. Asla umudu taşımaktan vazgeçmeyin. Umut sizsiniz, asla vazgeçmeyin. Çok muktedirsiniz, çok şey değiştirebilirsiniz. Bu güzel ülkenin, bu kadim kültürün evlatlarısınız. Arkanızda muazzam bir hazine var. Hayat sizle başlayıp bitmeyecek. Ama o kökleri tanırsanız, oradan ne muazzam bir gelecek inşa edileceğini de göreceksiniz" diye konuştu.

GENÇ İZMİR 12 KAMPTA BİNİN ÜZERİNDE GENCİ AĞIRLADI

Başkan Soyer'in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda başlattığı gençlik çadır kampları Mayıs- Eylül ayları arasında gençlere unutamayacakları bir yaz dönemi yaşattı. Proje kapsamında; Alaçatı Oasis Aquapark, Yelki Olivelo Kamp Alanı, Ürkmez 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi, Ürkmez Sekader Kamp Alanı, İnciraltı Terapi Bahçesi, Seferihisar Akarca Plajı, Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi ve Foça Kumburnu Plajı Gençlik Kampı olmak üzere farklı lokasyonlarda ve farklı temalarda düzenlenen 12 kampa toplamda binin üzerinde genç katıldı.