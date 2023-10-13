Başkan Soyer, Eurovelo Konferansında Konuştu: "Eurovelo Geleceğimizle Uyumun Yolunu Açıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'nin ilk bisiklet şehri İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı kapsamındaki gecede dünya bisikletçilerine seslendi. Kentin ve dünyanın geleceği için bisikleti İzmir'in temel ulaşım aracı haline getirmek üzere çalıştıklarını ifade eden Başkan Soyer, "EuroVelo, geleceğimizle uyumun yolunu açıyor" dedi.

Türkiye'de ilk kez İzmir'in ev sahipliğinde kapılarını açan ve Avrupa Bisikletçiler Federasyonu (ECF) tarafından 'Bisiklet: Mirasa Yeni Bir Bakış Açısı' sloganıyla organize edilen EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı, kenti bisiklet turizmiyle dünyaya tanıtıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi partnerliğinde, İzmir Valiliği, ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü ve paydaş kuruluşlar iş birliğiyle düzenlenen konferansta, bisiklet turizminin kırsal ekonomiyi canlandırması hedefiyle çok sayıda oturum düzenlendi. Konferans programı kapsamında, Smyrna Agorası'nda düzenlenen gala yemeğine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu temsilcileri, büyükelçiler, sivil toplum kuruluşu başkanları, akademisyenler ve Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda bisikletçi katıldı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLKE İMZA ATIYORUZ"

Gala gecesinde dünya bisikletçilerine İzmir'i tanıtan Başkan Tunç Soyer şunları söyledi:

"İzmir, olağanüstü iklimi, coğrafyası ve güçlü şehir içi bisiklet ağıyla Türkiye'de bisiklet kullanımında bir ilke imza atıyor. Bisikletli ulaşımı kente yayma hedefiyle İzmir Körfezi'ni çevreleyen sürekli bir yol da dahil olmak üzere 111 kilometrelik özel bisiklet şeridini hizmete açtık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı paylaşımlı bisiklet kiralama sistemi BİSİM, bisiklet kültürünün kente yerleşmesinde önemli bir rol oynuyor. Üç yıl içinde 26 yeni BİSİM istasyonu kurarak toplam sayıyı 34'ten 60'a çıkardık. Tandem ve çocuk bisikletleri de dahil olmak üzere mevcut bisiklet sayısı 400'den 990'a çıktı. Bisiklet kullanımını artırmak için 2020 yılında feribotlarda bisikletli yolculara 5 kuruş gibi küçük bir ücret uygulaması getirerek feribotla bisiklet taşımacılığını yüzde 200 oranında artırdık. Toplu taşımayla entegrasyonu sağlamak için otobüsleri bisikletlere uygun özel ekipmanlarla donattık."

"İZMİRLİNİN MOTORLU TAŞIT YERİNE BİSİKLET KULLANMASINI TEŞVİK EDİYORUZ"

İzmir'i EuroVelo Avrupa Bisiklet Yolları Ağı'na entegre etme yolculuğunun öneminden söz eden Başkan Soyer, "İzmir, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu'na resmi üye olan ilk Türk şehridir. İzmir'in EuroVelo rotası artık Bergama ve Efes gibi UNESCO şehirlerini birbirine bağlıyor. Dikili Çandarlı, Menemen Köyü Rotaları ve Efes Pamucak tematik yolları gibi ek rotaları kapsayarak 580 kilometreye kadar ulaştı. Bisikletçilerin şehrimize gelişini kolaylaştıracak, kültür ve doğa turizmini teşvik edecek şekilde Midilli Adası ile İzmir Alsancak arasında deniz seferlerini başlattık. EuroVelo güzergahı üzerinde bulunan Olivelo Yaşam Parkı, 2022 yılından beri hizmet veriyor. Bisiklet turizmi ve tarım olanaklarını birleştiren bu park, gezginlerin, zeytinliklere ve doğal yaşam alanlarına kendilerini kaptırmalarına imkan sağlıyor. Bizim temel hedefimiz, İzmir halkını motorlu taşıtlar yerine bisiklet ulaşımını tercih etmeye teşvik etmek. Neden bisikletin günlük ulaşımın temel aracı olmasını ısrarla savunuyoruz? Cevap çok basit; geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

"EUROVELO, GELECEĞİMİZKE UYUMUN YOLUNU AÇIYOR"

Başkan Soyer, "Yaklaşan iklim krizi, gezegenimiz ve yaşam alanlarımız için önemli bir tehdit oluşturuyor. Kentsel nüfus arttıkça plansız kentleşme ve hava kirliliği karbon emisyonlarını daha da artırıyor. Bu bize, sürdürülebilir bir ulaşım politikasına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İklim krizinin yaşandığı bir dünyada, yerel yönetimler olarak sorumluluklarımızı hatırlamamız ve yerine getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Döngüsel Kültür' kavramını ortaya koyduk. 2021 yılında İzmir'de düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'nde bu vizyonu ortaya koyduk ve politikalarımızı buna göre uyarlamak için ilk adımlarımızı attık. Döngüsel Kültür, dört ana sütun üzerinde yükselir. Bunlar, doğayla uyum, birbirimizle uyum, geçmişimizle uyum ve son olarak değişimle uyum. Döngüsel kültürü temel alıp İzmir'i yaşanabilir bir şehir olarak geliştirirken, politikalarımızın adil, eşitlikçi, doğayla uyumlu ve kapsamlı olmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bugünkü konferans bizim için büyük önem taşıyor. EuroVelo, geleceğimizle uyumun yolunu açıyor" şeklinde konuştu.