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Başkan Söğüt: "Kadın değişirse dünya değişir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Söğüt:

Kadın girişimcilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" dedi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kadın girişimcilerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Körfezli kadın girişimcilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Söğüt, "Kadınlar hayatın her alanına değer katıyorlar. Yaşamın ve manevi kurumların var olması ve sürdürülmesinde önemli bir role sahipler. Kadınların dönüşümü ve kişisel gelişimleri bu yönüyle topluma ve ailenin dinamiklerine değer katıyor. Kadın değişirse dünya değişir ve güzelleşir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir

Başkan Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir

Başkan Söğüt: Kadın değişirse dünya değişir

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Haberler

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