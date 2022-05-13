Başkan Şerifoğulları, &quot;Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir&quot; - Haberler

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Başkan Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Şerifoğulları, 'Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir'

Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktıkları yolda sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarla da hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir.

ELAZIĞ (İHA) - Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktıkları yolda sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarla da hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız kampanya hayvanseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır" dedi.

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, 'Satın Alma Sahiplen' sloganı ile sahiplendirme kampanyası başlatıldı. Kedi ve köpekleri sahiplenmek isteyen hayvan severler, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuruda bulunarak Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşacak.

Sokakta yaşayan hayvanların sahiplendirilmesinin önemine değinen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Gönül Belediyeciliği ilkesi ile çıktığımız bu yolda şehrimizde sadece gözle görülür projelerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarımızla da hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizde yaşayan her canlının huzurunu tesis etmek bizlerin en asli görevidir. Bu doğrultuda can dostlarımız için başlattığımız bu kampanya hayvanseverler tarafından ciddi oranda karşılık bulacaktır. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvuruda bulunsunlar. Şimdiden başlattığımız bu kampanyaya destek olarak hayvan sahiplenen hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rehabilitasyon Merkezi, Şahin Şerifoğulları, Elazığ, kedi, Yerel, Haberler

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