Vahap Seçer, Kentin Doğu Girişindeki Tır Trafiği ile İlgili Konuştu: "Mersin Gibi Bir Kente Yakışmayacak Düzeyde"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Meclisi toplantısında kentin doğu girişinde bulunan TIR trafiği sorununu gündeme getirerek, "Oradaki uygunsuz TIR parklanmaları ve hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat nedeniyle kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde" dedi. Bu sorun hakkında ilgili firmayla gerçekleştirilen görüşmelerde verilen 9 aylık sürenin 6 ayının geçtiğini, ancak hala çalışma yapılmadığını hatırlatan Başkan Seçer, "Kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Mayıs ayı 1. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı.

"ENGELSİZ BİR MERSİN YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ ÇÜNKÜ MERSİN'DE ENGEL YOK, BİRLİK VAR"

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutlayan Başkan Seçer,"Özel gereksinimli tüm vatandaşlarımızı toplumun ayrı bir kesimi olarak değil bütünleşmiş bir parçası olarak görüyoruz. Onların sosyal hayata katılımları belediye olarak bizim sorumluluğumuz, onların da en temel insan hakkıdır. Aldığımız yeni otobüslerden yolların erişebilir olmasına kadar onlara engelsiz bir Mersin yaratmak için çalışıyoruz çünkü Mersin'de engel yok, birlik var" dedi.

19 MAYIS MERSİN'DE DOLU DOLU GEÇECEK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirecekleri etkinliklerin bir kısmını Meclis'ten duyuran Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı her zamanki gibi büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hafta süresince bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Gençlik Haftasının başlangıcı olan 15 Mayıs Pazar günü gençlik yürüyüşümüz saat 18: 00'de Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda başlayacak ve Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek. Yine 17 Mayıs Pazartesi günü de Gençlik ve Spor Çalıştayı düzenleyeceğiz. 19 Mayıs'ta da Özgecan Aslan Meydanı'nda Kosmos, Güneş, Sagopa Kajmer konserleri olacak. Buradan gençlerimize duyurmak istiyorum. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."

"KENTİN DOĞU GİRİŞİ MERSİN GİBİ BİR KENTE YAKIŞMAYACAK DÜZEYDE"

Mersin'in doğu girişinde yaşanan TIR trafiği yoğunluğu ile ilgili yapılması gerekenlerin ilgili firma tarafından henüz yerine getirilmediğini de hatırlatan Başkan Seçer, konuyu yeniden Meclis'e taşıdı. Seçer, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bahsettiğim liman kapısının olduğu cadde, Mersin'in ana girişi, evimizin holü. Oradaki uygunsuz tır parklanmaları ve oradaki çalışmaların, hareketliliğin o bölgeye verdiği tahribat ve zarar nedeniyle kentin doğu girişi Mersin gibi bir kente yakışmayacak düzeyde. Bu durum hala devam ediyor. D-400, Turgut Özal Bulvarı ve 132. Caddeleri kapsayan, limana gelen ve giden tır trafiğinin şehir trafiğinden ayrıştırılması bundan 6 ay önce yapılan mutabakat gereğince MIP tarafından sağlanacaktı. Zaten gerekli teknik ve imar düzenlemeleri konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni yapmıştır. Yol güzergahındaki Tarım İl Müdürlüğü'nün veterinerlik binasının yıkımı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları hemzemin geçidinin üst geçidi yine ilgili firma tarafından yapılacaktı."

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK. BİR AN ÖNCE GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILMALI"

Başkan Seçer, görüşmeler yapılırken 9 ay içerisinde o bölgedeki çalışmaların yapılacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini belirterek, "Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bize ait olan o caddede bir takım altyapı çalışmaları yapacağız. Ardından Mersinimize yakışır bir doğu girişi için üst yapı çalışmalarını yapacağız. Dolayısıyla 6 ay gibi bir süre geçti ama fiili olarak; sizler de gözlemliyorsunuz, vatandaşlar da bana şikayet ediyor. Tabi vatandaşlar işin iç yüzünü bilmiyor ama buradan aydınlatma gereği duyuyorum. O cadde bize ait ama limanın doldur boşalt işlemleri aksamasın diye herhangi bir çalışma başlatmadık. Bize belirli bir yapılma süresi verildi ama ben buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum; bizim kent olarak kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce gerekli çalışmaların başlatılmasını, yakın takipte olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.