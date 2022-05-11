Vahap Seçer, Mersin'in 'Özel' Şefleriyle Pizza Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Pizza Atölyesi etkinliğine katıldı. Etkinlikte özel gereksinimli bireylerle pizza yapan Başkan Seçer, "Onları hissetmek, onların sevgisi çok farklı bir duygu. Bunu kelimelere dökmem mümkün değil. Umut ediyorum her zaman, her saniye, her dakika özel bireylerimiz bu mutluluk içerisinde olsunlar" dedi.

Kültür Park içerisindeki Çocuk Hakları Parkı'nda düzenlenen Pizza Atölyesi etkinliğine, Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yararlanan özel gereksinimli 18 çocuk katıldı. Başkan Seçer de etkinlikte çocuklarla birlikte pizza yaptı.

Görme engelli Alperen ve down sendromlu Gizem, pizza yapım aşamasında Başkan Seçer'e eşlik etti. Seçer, hamura sos sürme aşamasında Alperen'e yardım ederken, Gizem'in hamuruna ise pizza malzemelerini birlikte yerleştirdi.

MERSİN'İN EN "ÖZEL" ŞEFLERİNDEN HERKESE PİZZA

Keyifli dakikalara ev sahipliği yapan etkinlikte, Mersin'in en özel şefleri dünyanın en özel pizzalarını hazırladı. On parmağında on marifet bulunan Mersin'in özel şefleri, pizza yaparken bir yandan da portakal sıktı. Başkan Seçer'in ve özel gereksinimli çocukların özenle hazırladığı pizzalar fırına atıldı. Hazırlanan pizzalar ile portakal sularını ellerine alarak Başkan Seçer'le birlikte hatıra fotoğrafı çektiren özel şefler, hep bir ağızdan "Herkese Mersin'den pizza" dedi.

"BENİM AÇIMDAN MUAZZAM DAKİKALARDI"

Etkinlikte çocuklarla birlikte keyifli dakikalar yaşadığını vurgulayan Başkan Seçer, "Bugün Kültür Park'ta Akdeniz'in kıyısında özel çocuklarımızla beraberim. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Burada pizza yaptık, meyve suyu sıktık. Çok da güzel pizzalar oldu. Daha sonra da hep beraber afiyetle yedik. Bu hafta içerisinde belediyemizin farklı etkinlikleri olacak. Onlardan bir tanesiydi. Benim açımdan onlarla beraber olmak muazzam dakikalardı, saniyelerdi. Onları hissetmek, onların sevgisi çok farklı bir duygu, bunu kelimelere dökmem mümkün değil. Umut ediyorum her zaman, her saniye, her dakika bu özel bireylerimiz bu mutluluk içerisinde olsunlar. Hayatları bu şekilde kolaylıkla sürdürülebilir olsun" diye konuştu.

"BURAYA İLK DEFA PİZZA YAPMAYA GELDİM"

Etkinliğe katılan çocuklar ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gizem Kaçaman: "Pizza Atölyesi'ndeyiz. Pizza yapmayı çok seviyorum. Buraya ilk defa pizza yapmaya geldim. Burada pizza yaptığım için mutluyum. Pizzanın çeşitleri vardır. Üzerinde biber, sucuk gibi şeyler var. Onu yapmayı biliyordum ama ilk defa yedim. Engelliler Haftası kutlu olsun."

-Alperen Denizalp: "Şu an Çocuk Hakları Parkı'ndayız. Burada arkadaşlarımla pizza yapmaya geldik. İlk defa pizza yaptık ve arkadaşlarımızla burada vakit geçirmekten, beraber etkinlik yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Vahap Seçer Başkanımız da burada bizimle birlikte oldu. Onunla birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz."

-Kerim Pişkin: "Engelliler Haftası. Pizza yaptım, çok güzel oldu. Mısır, acı biber, soğan koyduk. Çok güzel oldu."