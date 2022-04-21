Çocuklar Sordu, Vahap Seçer Yanıt Verdi

Ziyarette öğrencilere, Mezitli Final Okulları Müdürü Yusuf Veysel Başar, Sınıf Öğretmeni Hülya Özcan ve Resim Öğretmeni Rukiye Kanter de eşlik etti.

Çocuklarla selamlaşıp "Hoş geldiniz" diyen Başkan Seçer, "Harikasınız, çok enerjik görünüyorsunuz" dedi. Başkan Seçer, çocuklara "23 Nisan haftası. 23 Nisan ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nedir 23 Nisan?" diye sordu ve çocuklardan 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu yanıtını aldı. TBMM'nin ne zaman açıldığını da soran Başkan Seçer, 23 Nisan 1920 yanıtını aldığında, "Bilgiler çok iyi" yanıtını verdi. Çocuklara TBMM'ye gidip gitmediklerini de soran Başkan Seçer, "Benim orada 8 yıl görev yaptığımı biliyor musunuz milletvekili olarak? Orada ne yazıyor? 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.' Çünkü orası milletin meclisidir. Orada oturan milletvekilleri milletin vekilleridir. Yani millet adına orada söz söyleyenlerdir. Sizleri temsil edenlerdir. Parlamento bir anlamda halkın sesi demektir" dedi.

"ÜLKEMİZİ SEVECEĞİZ. İNSANLIĞI SEVECEĞİZ. İNSANLIK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyor muyuz?" diye soran Başkan Seçer'e çocuklar hep bir ağızdan yüksek sesle "Çok seviyoruz" yanıtını verdi. Başkan Seçer, aldığı yanıt üzerine, "Atatürk, çocuklarımıza bugünü Çocuk Bayramı olarak armağan etti ama aslında bütün bir ulusa da Cumhuriyeti armağan etti. Yani milletin kendi kendini yönetmesi, kendisi için alacağı kararları kendisinin almasını sağladı. Bu önemli. Biz de bu düşünceler doğrultusunda daha çok çalışacağız. Ülkemizi ve insanlığı daha çok seveceğiz. İnsanlık için çalışacağız. Huzur, barış, kardeşlik için kavga etmeyeceğiz" diye konuştu.

"İNSANLARA HİZMET ETMEK MUTLULUK VEREN BİR DUYGU"

Çocukların bilgi donanımlarının çok iyi olduğunu dile getiren Başkan Seçer, onların sorularını da yanıtladı. Başkan Seçer, çocuklardan kent hakkında gelen taleplere de cevap verirken, isteklerini ilgili daire başkanlıklarına yönlendirdi. Bir çocuktan gelen "Başkan olmak nasıl bir duygu?" sorusuna da yanıt veren Başkan Seçer, "Başkan olmak sorumluluk yükleyen bir duygu. Çünkü tüm bir kentin sorumluluğu benim üzerimde ama beni çok mutlu eden bir duygu. Neden? Çünkü insanlara hizmet etmeyi, insanlara yardımcı olmayı sevdiğim için çok mutluluk veren bir duygu Başkanlık benim için" dedi.

"ÇEVREYİ KORUMALIYIZ"

Çocuklardan gelen yeşil alanların korunması ile ilgili konuya da cevap veren Başkan Seçer, "Çevre duyarlılığına sahip vatandaşlar olmamız lazım. Bunun eğitimi evde başlıyor, okulda devam ediyor ve yaşadığımız sürece de sürüp gidiyor. Çevreyi korumalıyız. Biz her gün sokakları temizlesek, Mersin'de yaşayanlar bu bilinçten, bu eğitimden yoksunsa elindeki çöpü çöp kutusuna atmak yerine caddeye bırakıyorsa, biz kenti temiz tutamayız. Lütfen çevreyi temiz tutalım, çevreyi kirleten birini gördüğümüz zaman kibar bir dille onu uyaralım. 'Lütfen çevreyi kirletmeyiniz' diyelim" diye konuştu.

"UYGUN OLAN HER YERE OKUMA SALONU VE KÜTÜPHANE YAPIYORUZ"

"Daha çok kütüphane yaptırabilir misiniz?" sorusu üzerine Başkan Seçer, Galatasaray Meydanı'nda yapımı süren Adres Okuma Salonu'nu öğrencilere anlatarak, "Türkiye'nin belki de en güzel kütüphanesi yapılıyor. Deniz manzaralı muazzam bir kütüphane yapıyoruz. Orası 24 saat açık olacak. İnşaat da çok hızlı devam ediyor. Çok kısa sürede bitireceğiz" dedi. Kongre Merkezi'ndeki kütüphaneyi, Marina'nın olduğu bölgedeki Öğrenci Çalışma Merkezi ve Tarsus'a açılan yeni kütüphaneyi de anlatan Başkan Seçer, " 2. kütüphane inşaatı devam ediyor. Halkkent tarafında çok güzel bir Toplum Merkezi var. Orada da kreşimiz, okuma salonumuz, kütüphanemiz var. Uygun olan her yere okuma salonu ve kütüphane yapıyoruz. Sayısını her geçen gün artıracağız" diye konuştu.

Başkan Seçer, 'Bilim Müzesi' açacaklarından da söz ederken, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği temalı çok güzel, değerli araştırmalar yaptılar. Orada sizlerin eğitimini sağlayacağız. Bir de suyun değerinin anlaşılması, farkındalık yaratmak için şu anda eğitimlerimiz var ama bir 'Su Müzesi' yapımı devam ediyor MESKİ'de. Nostaljik olacak aynı zamanda. Suyun kaynağından en son arıtmadan çıktığı noktaya kadar o işlemleri daha bir bilimsel hüviyetle anlatacaklar. Çocuklarımız için muazzam bir iş olacak" dedi.

Başkan Seçer, ardından koltuğunu verdiği Esma Karaoğlan'a soru yöneltti. Seçer, "Ben bir çocuk olarak daha fazla yeşil alan ve oyun parkı istiyorum. Bu konudaki projelerinizi anlatabilir misiniz Başkanım" dedi. Esma ise Başkan Seçer'e, "İlk önce ağaç dikerim. Ondan sonra da parklar için doğru malzemeyi bulurum. Daha sonra parkı inşa ederim ve yeşillik de yapmış olurum" yanıtını verdi.

Esma'nın yanıtını çok beğendiğini söyleyen Başkan Seçer, "Harikasın. Başkana bir alkış o zaman. Ben bu Başkanı beğendim. Bir dahaki seçimlere oyum tekrar Esma Başkana" dedi.

Resim Öğretmeni Rukiye Kanter, Başkan Seçer ve Meral Seçer'in kara kalemle çizilen resimlerinin olduğu tabloyu Başkan Seçer'e hediye etti. Seçer ayrıca çocukları Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan günü 12.30'da Galatasaray Meydanı'nda düzenlenecek olan kortej yürüyüşüne davet etti. Ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.