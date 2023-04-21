Başkan Seçer, çocukları ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' çerçevesinde, Toroslar Çağdaşkent Şehit Erol Özkul İlkokulu öğrencilerinden Emir Pamuk, Baran Tanrıkut ve Lorin Şeyhismailoğlu'nu ağırladı.

Ziyarette, Toroslar Çağdaşkent Şehit Erol Özkul İlkokulu Okul Müdürü Süleyman Gülce ile öğretmen Derya Erol Zorsu da yer aldı. Ziyarete ellerinde çiçeklerle gelen küçük öğrenciler, Başkan Seçer'e Atatürk portresinin yer aldığı duvar halısı da hediye etti. Öğrencilerden Emir Pamuk, evde hazırlayıp not ederek getirdiği taleplerini Başkan Seçer'e tek tek okudu. Emir Pamuk, 5 Mayıs'ta sınıfıyla birlikte Tarsus Doğa Parkı'nı görmek istediklerini ve okulunda dönem sonuna kadar kuruyemiş ve süt verilmesini talep etti. Pamuk, 15 Mayıs'ta sinemaya gitmek istediklerini, Mezitli'de yer alan Bilim Köyü'nü ziyaret etmek istediklerini ve okulunda da gölge alanlar olması için kamelya istediğini de tek tek Başkan Seçer'e anlattı. Başkan Seçer de talepleri tek tek not aldırarak, en kısa sürede yerine getireceklerini söyledi.

Çocukların Bilim Köyü'nü ziyaret etmek istediklerini duyan Başkan Seçer, onlara bir de müjde vererek, yapımı devam eden İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim'de açacaklarını kaydetti. Seçer, "29 Ekim'de biz Mersin Büyükşehir Belediyesinin bilim merkezini açıyoruz. Türkiye'de eşi benzeri yok. Planetaryum var, 3 boyutlu şekilde uzayı izleyeceksiniz, muhteşem. Günlük 720 öğrenciyi ağırlayabileceğiz. O derece büyük ve geniş. Çocuklar hem orada deney yapabilecek hem de konferanslar vereceğiz. 29 Ekim'de, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde çocuklarımıza hediye edeceğiz. Teleskopla uzayı bile inceleyebileceksiniz. O derece size uygun yapılıyor ve muhteşem bir yer oluyor" dedi.

Öğrencilere Tarsus Gençlik Kampı'na gidip gitmediklerini de soran Seçer, orada şu anda yenileme çalışmaları yaptıklarını aktararak, yenilenip, açıldıktan sonra bir program çerçevesinde çocukların orayı da görmeleri gerektiğini aktardı. Emir Pamuk Başkan Seçer'e "Siz Belediye Başkanı oluyorsunuz değil mi? Vali kim?" diye sordu. Başkan Seçer de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki farkları anlattı. Başkan Seçer'den öğrendiği bilginin ardından ise Emir Pamuk "O zaman aileme söyleyeceğim, hep size oy versin" diye konuştu.

15 bin oyuncak, deprem bölgesindeki çocuklara bayram hediyesi olarak götürüldü

Misafir öğrencilerden Lorin'in "Adıyaman'da depremzede çocuklar için ne etkinlikler tasarlıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Başkan Seçer, bayramın ilk günü Adıyaman'a gideceğini söyledi. Eşi Meral Seçer'in de 2 gündür bölgede olduğunu ve oradaki çocuklara oyuncak götürdüğünü aktaran Seçer, "Çocuklara uyku arkadaşı oyuncaklar götürdüler. Onları da mahallelerde kadınlar yapıyor. Biz malzemeleri veriyoruz, onlar oyuncak yapıyor. 15 bin oyuncağı aldılar, deprem bölgesine bayram hediyesi olarak götürdüler" dedi.

Seçer, oluşturdukları geçici yaşam alanlarında özellikle çocuklarla ilgili kreşler ve oyun sahaları oluşturduklarını anlatarak, psikolojik destek için de uzmanları bölgeye gönderdiklerini söyledi. Bölgedeki çalışmaları anlatan Seçer, "Hatay'da kurduğumuz çadırkentte de güzel bir kreşimiz var. Ben de gittim, ziyaret ettim, çok güzel. Çocuklar orada hoşça vakit geçiriyor. Okuma yapabilecekleri bölümler var ve kitaplar gönderdik. Adıyaman'da içinde sahra hastanesinden okuma salonuna, kreşinden spor sahalarına kadar her şey olan 3 bin 500 kişilik konteyner kent kurduk. Çocuklarımızı unutmayı bir kenara bırakın, en baş köşeye koyduk. Çocuklarımızı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklara, ailelerine selamlarını iletmelerini söyleyen Seçer, ziyaret sonunda da çocuklara kırtasiye malzemesi ile bayram şekeri hediye etti. - MERSİN