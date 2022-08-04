Başkan Seçer, Belediye'nin Merkezlerinde Sınava Hazırlanan Fen Liselilerle Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde farklı ilçelerde faaliyet gösteren Liselere Giriş Sınavı ( Lgs ) Kurs Merkezleri'nden faydalanan ve Fen Liseleri'ne girmeye hak kazanan 10 öğrenci ile bir araya geldi.

Ziyarette; Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Tarsus Mithatpaşa LGS Kurs Merkezi Sorumlusu Aycan Uçar ve Gülnar LGS Kurs Sorumlusu Feyyaz Aslanpençe ve Fen Lisesi'ni kazanan 10 öğrenci yer aldı.

Başkan Seçer öğrencilerle yaptığı sohbette, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve öğretime verdikleri önemden ve hayata geçirdikleri hizmetlerden söz ederek, "Her şey çocuklarımız için, çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi. Ziyarette öğrenciler de, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında kendilerine sağladığı hizmetlerinden dolayı Seçer'e teşekkür etti. Ziyarette öğrenciler, ileride hangi mesleği yapmak istedikleri konusunda da Seçer'le fikir alışverişinde bulundu.

Seçer, yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecekleri 13 aktif kurs merkezlerinin bulunduğundan söz ederek, şunları söyledi:

"573 ÖĞRENCİMİZDEN 102'Sİ SINAVDA BAŞARI GÖSTERDİ"

"Şu anda kurumumuzun toplam 309 öğrenciyle yeni eğitim öğretim yılında hizmet vereceği 13 aktif kurs merkezimiz var. Merkez ve 8 ilçede faaliyet gösteriyoruz. Burada da 10 başarılı öğrencimizi şu anda misafir ediyoruz. Toplam 573 öğrencimiz bizlerin katkılarıyla LGS'ye hazırlandı ve 41'i Fen Lisesi olmak üzere, toplamda 102 öğrencimiz sınavda başarı gösterdi.

"YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE YENİ KURS MERKEZLERİMİZİ HAZIRLIYORUZ"

Şu anda yeni eğitim ve öğretim dönemine Çilek, Özgürlük, Kazanlı ve Halkkent Mahallelerindeki kurs merkezlerimizi hazırlıyoruz. Proje aşamasında olan Turgutreis Mahallesi, Yeşil Mahalle ve Kurdali Mahalleleri'nde de çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yine Hal Mahallesi'nde yapımı devam eden, aralık ayında da hizmete alacağımız bir kurs merkezimiz olacak."

Yeni eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve LGS'ye girecek öğrenciler için ön kayıtları başlattıklarının bilgisini veren Seçer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"EĞİTİM YARDIMLARINI BU YIL DA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

"5 Ağustos'ta ön kayıtları bitiriyoruz. 15 Ağustos'ta da öğrencilerimiz ders başı yapacak. Bu eğitim döneminde test kitapları ve yardımcı kaynaklar da öğrencilerimize sağlanacak. Üniversite sınavı sonuçlandı, açıklandı. Hem lisans düzeyinde, hem ön lisans düzeyinde öğrencilerimize eğitim yardımlarımız bu yıl da devam edecek. Geçen yıl 9 bin 900 öğrencimize yardımda bulunmuştuk. Bu yıl da müracaat edecek olan ön lisans ve lisans öğrencilerimize, belli kriterleri kazandıkları okul üzerinden yapacağımız değerlendirmelerle eğitim yardımlarını devam ettireceğiz.

"MERSİN'İN ÖĞRENCİ KENTİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Bunun yanında kentimizin bir üniversite, hatta bir öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Onun için eğitim ve öğretime bu kadar destek veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim merkezleri değil, Mersin'de 2 devlet üniversitesi ve 2 vakıf üniversitesine devam eden 55 bin civarındaki öğrenciye de önemli avantajlar sağlayacak uygulamalarımız var. Başta toplu taşımada Türkiye'de hiçbir ilde olmayan bir uygulama, Mersin'de devam ediyor. Öğrencilerimiz öğrenci kimlik kartıyla 3 TL'ye toplu taşıma araçlarından faydalanıyorlar, ama eğer Abonman Kartı çıkarırlarsa 1 TL'ye toplu taşıma araçlarımızdan faydalanabilirler. Yine üniversite kapılarında Çamaşırhane ve Mahalle Mutfak hizmetlerimiz devam edecek. Şu anda üniversite öğrencilerimiz, 3 çeşit yemeği 3,5 TL'den Mahalle Mutfaklarımız'dan alabilirler."

Kentteki okuma salonlarını da artırdıklarını belirten Seçer konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"İLÇELERİMİZDE DE OKUMA SALONLARINI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"

"Şu anda Atatürk Parkı içerisinde bir okuma salonumuz var. Yine Marina Kavşağı'nda var. Türkiye'nin belki de ilk diyebileceğimiz muazzam bir dijital kütüphanesini Kültür Park, Mezitli sınırları içerisinde devam ettiriyoruz. Yakın zamanda hizmete girecek. Öğrencilerimizi son derece memnun edecek bir çalışma olacak oradaki okuma salonumuz. Yine yeni tamamladığımız ve öğrencilerimizin hizmetine aldığımız Hal Mahallesi'nde bir okuma salonumuz var. Halkkent'te oluşturduğumuz Toplum Merkezi'nde, öğrencilerimize bir birimimizi okuma salonu olarak düzenleyeceğiz. Tarsus'ta yine şu anda Atatürk Parkı içerisinde bir okuma salonu inşaatı devam ediyor. Yine Tarsus Ötüken Parkı'nın içerisinde, çocuklarımızın hizmetine bir okuma salonunu sunduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda da sadece merkezde değil, diğer ilçelerimizde de okuma salonlarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz. Her şey çocuklarımız için, çocuklarımız bizim geleceğimiz."