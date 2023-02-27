Başkan Seçer, Adıyaman'da devam eden konteyner kent çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman'da depremden etkilenen vatandaşların, acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 670 konteynerin yer alacağı konteyner kent çalışmalarını inceledi.

Seçer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından başlattığı hummalı çalışma ve bölge incelemelerine devam ediyor. Bir yandan Mersin'de konaklayan depremzede vatandaşlar için hizmet üretirken bir yandan da deprem bölgelerini ziyaret eden Başkan Seçer, hafta sonu mesaisini, koordinasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesinde olan Adıyaman'da geçirdi. İlk gün gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölge halkıyla buluşan Seçer, bölgedeki ilçe ve belde belediye başkanları ile de görüşmeler gerçekleştirerek bilgi alışverişinde bulundu. Seçer, Adıyaman'ın ilçelerindeki vatandaşları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunup, talep ve istekleri tek tek dinleyerek yaraları sarmak adına hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı. Geceyi yapımı devam eden konteyner kentte geçiren Seçer, sabah erken saatlerde alanı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

3 bin 500 kişi barınacak

3 bin 500 kişinin barınmasını sağlayacak 670 konteynerin yer alacağı konteyner kentte, depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarına ilk anda cevap verebilecek donanımda sahra hastanesinden çocukların içinde bulundukları travmadan daha kolay çıkabilmeleri amacıyla hazırlanan oyun alanlarına kadar en ince ayrıntılar düşünüldü. Başkan Seçer'in hem fiziki hem altyapı olarak büyük özen gösterilerek hazırlanmasını istediği konteyner kentte, çamaşırhane, yemekhane, mutfak, duş ve tuvalet alanı, kreş, okuma salonu, basketbol sahası, yürüyüş yolları, kamelya alanı, mescit, açık otopark, market ve atık ayrıştırma alanı da olacak. Yağmur suyu hattının dahi proje içerisinde yer aldığı konteyner kentin zemin düzenlemesini ve elektrik aksamını Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su ve kanalizasyon imalatlarını ise MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Konteyner kent, depremzedelerin yeni konut alanları oluşturulana kadar yaşamlarını sürdüreceği mini bir kasaba olacak.

"Nasıl bugüne kadar elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da yanınızdayız"

Depremzedelerle sohbet eden Seçer, "Deprem olur olmaz özellikle ilk etapta can kurtarmak için anında ekiplerimizi gönderdik. Etkilenen tüm bölgelerden gitmediğimiz yer kalmadı. İlk günlerde insanların acil ihtiyaçlarına yöneldi tüm kurumlar. Bundan sonraki süreçte de yaraların sarılması için hepimiz gayret gösteriyoruz. Mutlaka her kurumun kendi görev alanı var, herkes eksiksiz görevlerini yaparsa bu yaraları eksiksiz bir şekilde sararız. Bu bilinçle nasıl bugüne kadar elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da yanınızdayız" dedi.

Teknik olarak hizmet sağlanmasının elzem olduğunu vurgulayan Seçer, "Evet, su sisteminde bir arıza var, boru döşenecekse vana da var ama o sistemi kurabilecek, bu işi bilen teknik eleman ihtiyacı da var. Elbette ki bizim Büyükşehirlerin bu kabiliyeti çok büyüktür. Bizden katkı isteyen belediyelerimizi de ayağa kaldırabilecek bilgi ve birikime de sahibiz. Tut halkının da her zaman emrine amadeyiz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlarla buluşmasının ardından Tut Kaymakamı Erkut Pamuk ve afet dolayısıyla görevlendiren Kaymakam Bünyamin Karaloğlu ile de görüşen Başkan Seçer, son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"El birliği ile atlatacağız"

Adıyaman'dan sonra depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a geçen Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Kahramanmaraş'ın koordinasyonunu üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Seçer, Yavaş ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yaşam alanını da inceleyen Başkan Seçer, CHP'li Belediye Başkanlarının, yaşanan bu felaketin ardından ivedilikle harekete geçtiğini ve deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için dayanışmayla çalıştıklarını vurgulayarak bu süreci el birliğiyle atlatacaklarını söyledi. - MERSİN