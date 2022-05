Başkan Sayan sözünü tuttu, Ramazan ayı boyunca her gün 2 kilo et dağıtıldı

AĞRI (İHA) - Ramazan ayı boyunca günlük 2 kilo et dağıtımı sözünü tutan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a, yardımdan faydalanan vatandaşlardan dua yağdı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayı başlangıcında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ramazan ayı boyunca evine et alabilecek durumda olmayan vatandaşlara günde 2 kilo et yardımı yapılacağını söylemişti. Bu paylaşımın ardından, Başkan Sayan'ın et dağıtımı yapacağını yalanlayanlar oldu. Eleştirilere cevap olarak verdiği sözü tutan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı yaptı. Başvurular alındıktan sonra sıraya göre et almaları için davet edilen vatandaşlar ise, Başkan Sayan'ın kendilerini mağdur etmediğini ve sözünde durduğunu dile getirdi.

Ağrı Belediyesine et almak için gelen vatandaşların yaptığı açıklamalarda, "Allah belediyemizden razı olsun. Savcı başkanın dediği gibi her gün gelip etimizi aldık. Ramazan boyunca soframız etsiz kalmadı. Allah razı olsun bize her gün et verdi. Allah hayrını kabul etsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten de fakir ve fukaranın babasıdır" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

