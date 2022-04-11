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Başkan Savran itfaiyecilerle sahurda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Savran itfaiyecilerle sahurda buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahurda itfaiye çalışanlarıyla buluştu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahurda itfaiye çalışanlarıyla buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye personeli ile bir araya gelerek, görev başında olan itfaiyecilere kolaylar diledi. Şehrin güvenliği için 24 saat görev başında olan itfaiyecilere teşekkür eden Savran, nöbetçi personeller ile birlikte sahur yaptı. Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli'nin de katıldığı ziyarette bir süre itfaiyecilerle sohbet eden Savran, "Rabbim milletimizin güvenliği için gece gündüz nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, itfaiyecilerimizi her türlü beladan, kazadan uzak tutsun" dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran itfaiyecilerle sahurda buluştu

Başkan Savran itfaiyecilerle sahurda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, İtfaiye, Yerel, Haberler

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