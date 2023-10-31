Başkan Savran ev ziyaretlerine devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Esentepe ve 2000 Evler mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, her gün mahallelerde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Savran, son olarak Esentepe ve 2000 Evler Mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Esentepe Mahallesi'ne giden Savran, burada şehit babası Selim Çevik'i evinde ziyaret etti. Çevik ailesi ile bir süre sohbet eden Savran daha sonra mahalledeki çocuklarla bir araya geldi. Hatıra fotoğrafı çektirdiği çocuklara kitap hediye eden Savran'ın bir sonraki durağı ise 2000 Evler Mahallesi oldu.

Burada da Yalvaç ailesinin evlerine konuk olan Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. - NEVŞEHİR