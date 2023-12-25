Başkan Savran'dan evlere ve iş yerlerine 'Türk Bayrağı' çağrısı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için tüm Nevşehirlilere ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Nevşehirlilere şehitler için 'Türk bayrağı' çağrısı yaptı. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Savran, "Milletçe dayanışma içerisinde olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak azdır. Alçaklarla mücadele eden kahraman askerlerimize moral vermek için, evlerimizi ve işyerlerimizi Bayrağımız ile donatalım. Evlerimize, işyerlerimize şanlı bayrağımızı asarak Mehmetçikle omuz omuza olduğumuzu ifade edelim. Bu şekilde, kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu haykıralım. Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız için yaşayan bir millet olarak; devletimize, ordumuza ve Mehmetçiğimize güç verelim" dedi.

Bu arada Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı dağıtımı da başladı. Vatandaşlar, ev ve işyerlerine asmak için Nevşehir Belediyesi başkanlık binası girişinden bayraklarını temin edebilecek. - NEVŞEHİR