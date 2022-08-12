Başkan Savran, aşure dağıtımına katıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla mahallelerde gerçekleştirilen aşure dağıtım programlarına katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilen aşure dağıtımları devam ediyor. Hafta başından 14 mahallede yapılan programlarda binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu. Mahallelerdeki dağıtım programı bugünde devam edecek. Aşure dağıtım programlarına beraberinde belediye başkan yardımcıları ile birlikte katılan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gittiği mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Mahalle muhtarlarının da davet edildiği programlar sırasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunan Başkan Savran, parklarda çocuklarla da yakından ilgileniyor. Desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Savran, "Aşure programlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızla bir araya gelip onları dinliyoruz. Mahallelerinde yapacağımız çalışmaları anlattığımız ve muhtarlarımızla birlikte istişarelerde bulunduğumuz vatandaşlarımıza desteklerinden, güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların bu teveccühüne layık olabilmek için bizlerde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - NEVŞEHİR