Başkan Savaş'tan Sığınmacı Krizine İlişkin 'Herkesin Elini Taşın Altına Koyması Lazım' Açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, kentteki Suriyeli sığınmacı sorununa ilişkin, ”Birleşmiş Milletler’in 2019 verilerine göre Hatay’ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer, bugün peçete satar, yarın uyuşturucu satar, sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım” açıklamasını yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, kentteki Suriyeli sığınmacı sorununa ilişkin, "Birleşmiş Milletler'in 2019 verilerine göre Hatay'ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer, bugün peçete satar, yarın uyuşturucu satar, sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım" açıklamasını yaptı.

Başkan Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay'daki sığınmacı sorunu ve Hatay Deniz Otobüsü'ne (HADO) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaş, şunları söyledi:

"RESMİ RAKAMLARA GÖRE BİLE HER 3 ÇOCUKTAN BİR TANESİ SURİYELİ"

"Suriyelilerde hem çok eşlilik var hem de bir kadın ortalama 5,3 doğum yapıyor. Resmi sayılara baktığımız zaman bizim insanımız da ortalama 2,01 civarında doğum yapıyor. Yani her iki buçuk Türk kadını bir tane Suriyeli kadına eşdeğer doğum yapıyor. Resmi verilere göre 30 binin üstünde doğum var. 10 binin üstünde Suriyeli vatandaşın doğum yaptığı görünüyor. Yani resmi rakamlara göre bile her çocuktan bir tanesi Suriyeli.

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Birleşmiş Milletler'in 2019 verilerine göre Hatay'ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer, bugün peçete satar, yarın uyuşturucu satar, sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım."

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA İLE RESMİ AÇIKLAMALAR FARKLI"

İçişleri Bakanlığı'nın seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısının 120 bin olduğunu açıklaması üzerine ise Savaş, "Ben üç dönemdir bu şehrin belediye başkanıyım. Haftanın 2-3 günü mahalleleri, köyleri geziyorum. Bizim gördüğümüz manzara ile resmi açıklamalar farklı. Hatay'da Mart 2021 verilerine göre 18 bin 100 kişi oy kullanacak. Ticaret Odası seçimlerinde bir adayın listesine en az iki Suriyeli koyacağını ben biliyorum. Yani seçimlere yavaş yavaş giriyorlar" diye konuştu.

"İKTİDAR VE MUHALEFET ORTAK BİR PLAN YAPMALI"

Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine güvenle gidebilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusu üzerine ise Savaş, "İktidar ve muhalefetin ortak bir plan yapması lazım. Aslında bunu çözmek çok kolay. Dünyanın her yerinden yardım geliyor. Bu yardımlar oradaki insanların yaşamlarını iyileştirmeleri için kullanılabilir. Güvenlik sorununu sadece Türkiye ve Suriye'nin çözebileceğini düşünmüyorum. Şu anda ABD de Rusya da İran da bizim komşumuz. Bu konunun uluslararası düzeyde bir an önce çözülmesi lazım" dedi.

Lütfü Savaş, programın son bölümünde HADO seferlerini de değerlendirdi. HADO'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki farklı şehre sefer yaptığını söyleyen Savaş, bir sonraki hedefin Beyrut olduğunu dile getirdi. Savaş, amaçlarının HADO'dan para kazanmak olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL"

"Deniz otobüsüyle yalnızca yolcu değil otomobil ve yük taşımak ve lojistik sektörüne destek olmak istiyoruz. Kıbrıs'ta öğrenciler, işçiler, akrabalarını ziyaret etmek isteyenler var. Uçaklar çok pahalı olduğu için biz deniz otobüsüyle çok daha fazla yükle çok daha ucuza seyahat etmelerini sağlıyoruz. Buradaki amacımız para kazanmak değil. İnsanlarımızın bu zor şartlarda seyahat özgürlüğüne katkı sağlamak. HADO seferleri başladığından beri seyahat eden yolcu sayısı iki buçuk ayda 13 bini geçti."