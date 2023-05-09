Başkan Savaş: 'İmar planlarımız ve projelerimiz Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için hazır'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş," İmar planlarımız ve projelerimiz Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için hazır" dedi.

Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş deprem sonrası il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Savaş, ekiplerin köy ve mahalle kontrollerinde tespit ettikleri arıza ve ihtiyaçları giderdiklerini, deprem sonrasındaki kısıtlı imkanlarla emek ve çaba gösterdiklerini anlattı.

Başkan Savaş imar planlarının, projelerinin Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için hazır olduğunu, bilim insanları, tüm çalışma arkadaşları ile gece gündüz ilin kültürel ve tarihi tüm dinamikleri ile yeniden ayağa kalkması için çalıştıklarını söyledi. - HATAY