Başkan Savaş: 'Hatay'da Fitne Çıkarmaya Çalışanlar, Karşılarında Beni Bulur'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay halkı bunları tanıdıkça oylarının rengini değiştirdi ve bunu onlar da biliyor. Hatay'da fitne çıkarmaya çalışanlar, karşılarında beni bulur" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında, gündemi değerlendirdi. Savaş, şunları söyledi:

"2017 yılında katı atık bertaraf tesisimizi genişletmek istedik. Günlük 850 ton katı atık çıkıyordu. Suriyelilerden sonra bin 500 ton çıkmaya başladı. Kırıkhan, Yayladağı ve Altınözü'nde yer istedik, vermediler. Açtığımız davaları kazandık. Bakanlık Danıştay'ın kararına rağmen bize cevap vermedi. Şu an çöp dağı tehlikeli seviyelere ulaştı. Hafriyat depolama tesislerinde daha az para kazanalım diye fiyatları indirdiler. Çevlik'te güzel bir plaj yapalım istedik ama 2018'den itibaren cevap vermediler.

"AMAÇLARI, HBB'Yİ HİZMET YAPAMAZ HALE GETİRMEKTİR"

2017 yılında su fiyatlarına zam yaptık. 2019 yılının mayıs ayında 2 yıl önceki fiyatlara dönüldü. Şu ana kadar, HATSU 256 milyon lira zarara uğratıldı. HATSU elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Amaçları vatandaşa suyu ucuza vermek değil, HATSU ve HBB'yi hizmet yapamaz hale getirmektir.

Son 7 ayda dolar yüzde 88 avro, yüzde 62, elektrik yüzde 264, benzin yüzde 228, motorin yüzde 271, demir-çimento yüzde 91, içme suyu boruları yüzde 87, sondaj yapım maliyeti yüzde 71 zamlandı. Ak Parti İl Başkanı tüm bu kalemler bu kadar zamlanırken halkımı düşünüyorum dedi mi? Hükümet yetkililerine seslenip bu zamları geri çekin dedi mi? ya da bu zamlar yapılıyor diye özür diledi mi?

Mustafa Kemal Üniversitesi'nden üç kişilik bağımsız bir heyet, suyun maliyeti konusunda bizi haklı buldu. Maliyeti 11 lira 45 kuruş olan suyu KUSUB ile birlikte 4 lira 88 kuruşa satıyoruz. Sayıştay hazırladığı raporda mevzuata uygun davranmamız gerektiğini söylüyor.

Her yerde altyapı çalışmamız var. Kredi ve hibelerle hizmet yapıyoruz. İktidarın buradaki İl Başkanı değişti. Her şey değişti. Defne Turunçlu Arıtma Tesisi için çok uygun bir kredi bulduk. Hassa altyapısı ile birlikte meclise getirdik ama kabul etmediler. Cumhur İttifakı'nın MHP'li meclis üyeleri, HATSU batmasın istiyor ama iktidar partisi İl Başkanı bu arkadaşların da ayağına taş bağlıyor.

"İKTİDAR PARTİSİ İL BAŞKANI, BİZİ GÜÇTEN DÜŞÜRMEK İSTİYOR"

Hassa Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri, kendi ilçelerine yapacağımız içme suyu ve kanalizasyon şebekesi için 'Hayır' dedi. 21 yıllık iktidar Hassa'ya bir şey yapmamış ve bizim yapacağımız hizmeti engelliyor. Dörtyol için bulduğumuz hibeyi bile neredeyse kabul etmeyeceklerdi. MHP grubu bize destek vermek istiyor ama iktidar partisi il başkanı onlara da engel olmaya çalışıyor. İktidar partisi İl Başkanı bizi güçten düşürmek istiyor.

Hatay halkının hakkını yasalar ve hukuk çerçevesinde bunlara ödeteceğim. Bu zarara göz yuman, HATSU'nun zararı için el kaldıran meclis üyelerinden bu bedeli hukuk yoluyla tahsil edeceğiz.

"ŞU AN HATAY'DA ÇALIŞAN TEK KURUM, HBB'DİR"

Harbiye'de yapılacak şelale projesini istemediler. Defne'deki arıtma tesisini yokuşa sürdüler. Nisan ayında açacağız dedikleri Samandağ Devlet Hastanesi'ni hala açamadılar. Yolu bahane ettiler onu da biz yaptık. Ancak o güzergahtaki 11 kamulaştırmayı yapmadılar. Şu anda Hatay'da çalışan tek kurum Hatay Büyükşehir Belediyesidir. Hatay halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."

Lütfü Savaş, HBB ile iktidar partisi tarafından yönetilen diğer büyükşehirlerin arsa ve gayrimenkul satışlarını kıyasladı. HBB olarak 556 dönüm arazi aldıklarını söyleyen Savaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bunları satmadık. Bir tanesini vakıflarla trampa yaptık. 2019'dan sonra iktidar partisi Büyükşehir Belediyeleri, bin 130 gayrimenkul ve arsayı satışa çıkartmış. 15 belediyenin sattığı arsa ve gayrimenkullerin bedeli, 10 milyar 100 milyon lira. Sadece Konya'nın 2019'dan sonra 335 satış ilanı tutarı, 7 milyar 540 milyon lira. Bizim son dört yıllık bütçemizden daha fazla. Kayseri 700 milyon, Gaziantep 533 milyon, Şanlıurfa 262 milyon, Trabzon 175 milyon, Kahramanmaraş 144 milyon, Samsun 136 milyon, Sakarya 116 milyonluk satış ilanı vermiş. Biz ise son 4 yılda toplamda 29 milyon 400 bin liralık satış yapmışız."

Hatay'ın ödediği vergilerden gerekli payı alamadığını belirten Savaş, "Hatay geçen sene 25 milyar vergi verdi ancak 670 milyon liralık ödenek öngörüldü. Yani yüzde 2,68. Vergi vermede 7'nci sıradayız ama yatırımda sondan dördüncüyüz. İktidarın İl Başkanı, Hatay'ın bu kadar vergi verirken bu kadar az ödenek almasına itirazı var mı yok mu" dedi.

Lütfü Savaş, tarım ve ekonomi politikalarıyla ilgili iktidarı, şu sözlerle eleştirdi:

"BAKANLIKLAR; ORMANLARINI, TARIM ARAZİLERİNİ KORUMALI"

"İktidar bir anda tarım arazilerinin vasfını yitirdiğini belirterek o arazileri imara açıyor. İskenderun'da yanan ormanlık alanlar, 'orman vasfını yitirdiği' belirtilerek; Türkiye'nin büyük holdinglerinden birine veriliyor. Bakanlıklar, ormanlarını, tarım arazilerini korumalı.

İktidar ekonomide popülist politikalar güdüyor. Ülke olarak yüzde 2-2,5 olarak borçlanıyor. Bunu da yüzde 8 ile 9 puan arasında borcumuzu sigortalatıyoruz. Yani dolar ve avro bazında yüzde 10-11 faizle borçlanıyoruz."

Kasım ayında seçime gidilmesinin zor olduğunu söyleyen Savaş, şunları aktardı:

"MİLLET İTTİFAKININ İKTİDARA GELMESİ KAÇINILMAZDIR"

"Muhalefet insanlar için umut dolu, için dolu politikalar açıklar, mayıs ayında yapılabilecek olası bir seçimde, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi kaçınılmazdır.

Altı farklı partinin kendi ideolojilerini bir tarafa bırakıp ülkemizin idealleri doğrultusunda bir masada toplanması çok önemli. Sayın genel başkanlarımız Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren, ülkemizin en kritik döneminde olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Ülke çok kritik bir eşikte. Ticarette, tarımda, turizmde, eğitimde, dış politikada, kurumlararası sistemlerde deformasyon var. Altı genel başkan ülkeyi doğru istikamete götürmek için eline geleni yapıyor ve başarılı oluyor."

Lütfü Savaş programın son bölümünde, HBB'nin proje ve hizmetlerinden de bahsetti. Savaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kırsal kalkınma projemiz kapsamında üreticilerimize, çiftçilerimize destek oluyoruz. Son olarak ikinci büyükbaş tırnak kesim makinemizi hizmete aldık. Tırnak bakımı yapılan hayvanın et ve süt verimi artıyor. Sulama konusunda son 2 yılda 3 buçuk milyon lira parça harcadık. Hatay'ın her noktasında çiftçimize destek veriyoruz.

Yaptığımız gübre hem daha kaliteli hem daha ucuz. Pamuk üreticileri ürünlerinin daha verimli hale geldiğini söylüyor. Gübremizin içindeki mineral miktarı daha fazla. Küçük çiftçilerimiz korkmasın. Biz yanlarındayız. Çilek üretimine verdiğimiz destekle köyden kentin önüne bir nebze de olsa geçtik.

"ÜLKENİN HER BÖLGESİNDE TARIM, S.O.S. VERİYOR"

Buğdaya, ayçiçeğine muhtaç hale geldik. Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca yağ bulamaz olduk ve fiyatlar arttı. Çiftçi bugünü, yarını, sonraki günleri göremez oldu. Endüstri 5.0'ı kullanmamız için 100 yıl beklememiz lazım ancak bizim verimli arazilerimiz var. İyi bir planlamayla 5 yıl içinde dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına adımızı yazdırabiliriz. Ülkenin her bölgesinde tarım S.O.S. veriyor. Tarım Bakanlığı mikro bölgeleme yapıp hangi ürünün nerede yetiştirildiğine göre destekleme yapmazsanız, çiftçilerimiz önünü görememeye devam eder."

Savaş, Harbiye şelale bölgesi ve Asi Nehri ile ilgili proje ile ilgili şunları söyledi:

"Sayın Valimiz projede samimiydi ve yapılmasını hala istiyor. Aynı projeyi Defne Belediyesi ile birlikte biz yapacağız. Sonbahardan sonra havzayı düzenleyeceğiz. Asi Nehri'nin ülkemizin girişinden itibaren kapanlar kurulacak. Dronelarla takip edilecek. Bu sayede makro seviyede kirlilik kalmayacak.

Aynı zamanda su sümbülleri dahil katı atıkları Samandağ'da nasıl bertaraf edebileceğimiz hakkında bir proje üzerinde daha çalışıyoruz. 300 kişilik kadroyla anaokulundan itibaren her yaş grubuna katı atıkların nasıl önlenebileceği ile ilgili eğitimler vereceğiz.

Asi'deki ve denizdeki ekosistemin normalleşmesine katkı sağlayacağız bu sayede habitat yaşayacak. Halk sağlığına, turizme katkı sağlayacağız. Birleşmiş Milletler ve Japon hükümetine projemize katkı sağladığı için teşekkür ederim."

Savaş, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferlerinde yoğunluğun arttığını da sözlerine ekledi. Gelecek sene farklı projelerle HADO seferlerini yapmak istediklerini belirten Savaş, "Önümüzdeki yıl farklı bir planlamamız olacak. Belki iki feribotla seferlerimizi yaparız. Lübnan seferleri ve yük taşımacılığı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Lütfü Savaş EXPO 2021 Hatay ile ilgili olarak, "EXPO alanlarını altı aylık değil uzun ömürlü yaptık. EXPO'nun ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. 5'nci yüzyıla ait şapeli sergilediğimiz arkeopark ve 44 şehirden gelen taşlarla yapılan, 'Ortak Varoluş Mozaiği' gelecek nesillere bırakacağımız en önemli eserler arasında yer alıyor. Gastronomi akademisi, çocuk oyun alanları, amfitiyatromuz ve tüm alanlar vatandaşların hizmetine açık olmaya devam edecek. Kapalı fuar alanında; sergiler, konserler yapılabilecek. İlk fuarımız ekim ayında Uluslararası Tarım Fuarı ile yapacağız" açıklamalarında bulundu.

ANKA / Yerel