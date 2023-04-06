Başkan Savaş: 'El ele verip Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş," Önce omuz omuza yürüyüp sonra da gönülden gelen bir şekilde el ele verip Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız" dedi.

Outdoor Türkiye Platformu yöneticileri Hatay Büyükşehir Belediye Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek deprem sonrası Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili hazırladıkları projelerini Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a sunarak bilgi verdi.

Platformu yöneticilerine ilgilerinden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: " Önce omuz omuza yürüyüp sonra da gönülden gelen bir şekilde el ele verip Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız. Yaklaşık 2 aydır çok acı çektik, çok canlar kaybettik, çok yas tuttuk. Eski ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Biz Hatay için vazgeçemeyenlerdeniz. Biz Hatay var oldukça Hatay'dan vazgeçmeyeceğiz, Hatay'ı ayakta tutmaya çalışacağız. Hatay'da Eylül'den itibaren sanat da kültür de spor da yaşayacak ve gündelik hayata yavaş yavaş dönmeye başlayacağız. Ama bunu yaparken, hep birlikte geleceğe koşmak, umutlu olmak çok önemli bir değer. Hatay'ımız için çalışıyoruz ve üretiyoruz. Hatay'ı eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Umut olacağız, umutlu olacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Hatay bizim ve bu Hatay'ı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vazgeçilmeziydi. Vazgeçmeyeceğiz, hep birlikte hayata ve Hatay'a tutunacağız"diye konuştu.

Dünyanın ilk Outdoor aktivite ve yaşam platformu olduklarını belirten platformun kurucusu İlker Tulunay, "Bu sene Kapadokya'ya dönecektik, planlarımız bu yöndeydi. Ama Hatay'a dokunmak istedik. Başkanımızın bizlere destek verecek olması bizleri çok mutlu etti. Biz de bu sene Eylül'ün son haftası "Hatay Omuz Omuza" demek istiyoruz. Hatay'ın Outdoor'a yatkınlığını, gastrolojisini, yer altı ve yerüstü zenginliklerini, medeniyetini, arkeolojisini tanıtacağız. Yine içinde atölye etkinlik ve konserlerin de olacağı hem bölge halkına moral hem de kendi araçlarıyla konaklamaya gelen insanların bölge halkıyla kaynaşması ve ekonomiye katkısını sağlayacak "Outdorfest Hatay 2023 Omuz Omuza'yı sayın başkanımızın önderliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sonraki yıllarda da tüm gelirleri Hatay'daki depremzede çocukların eğitimi ve geleceği için kullanılacak "Hatay Omuz Omuza" projesinden çıkıp "Hatay Elele" olarak sürdürmeyi düşünüyoruz"ifadelerini kullandı. - HATAY