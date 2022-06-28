Lütfü Savaş, Belediye Meclisi'nden Dörtyol İçme Suyu Şebekesi İçin Yetkiyi Aldı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Dörtyol İçme Suyu Şebekesi Projesi'nin yapımı için Başkan Lütfü Savaş'a imza yetkisi verildi. Projenin finansmanını Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) karşılayacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayında ikinci kez olağanüstü toplandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fedai Yücedal yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda iki gündem maddesi görüşüldü. Toplantının ilk gündem maddesinde Dörtyol İçme Suyu Şebekesi İnşaatı'nda kullanılacak ve finansmanı AFD tarafından karşılanacak 11 milyon 500 bin avroluk hibe için Başkan Lütfü Savaş'a imza yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

POLAT: HATSU OLARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK

Konuyla ilgili açıklama yapan HATSU Genel Müdürü M. İkbal Polat, "Proje için geçen sene eylül ayında imzalar atıldı. Ancak prosedürlerin yerine getirilmesini bekledik. HATSU olarak ilk günden itibaren üstümüze düşeni yaptık. Meclisimizde kararı aldıktan sonra İller Bankası proje için ihale sürecini başlatacak. Projenin iki yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Bazı meclis üyeleri, Dörtyol içme suyu projesinde kullanılacak hibenin diğer ilçelerin altyapısında da kullanılmasını ve bunun için projeye ek yapılmasını talep etti. Bu talebin mümkün olmadığını söyleyen Polat, "Projeye ek yapmak ya da projeden bir şeyler çıkarmak mümkün değil. Ancak hibeden arta kalan bir miktar olursa bunu diğer ilçelerimizin hizmetinde kullanabiliriz. Hassa öncelikli projelerimizden bir tanesi ve Akbez'i yakından takip ediyoruz. Bu hibe ya da farklı bir kaynak bulursak Hassa için yeniden toplanır, karar alabiliriz" diye konuştu.

AKP'li meclis üyeleri maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesini istedi. Bunun üzerine CHP'li meclis üyesi Murat Hayzaran maddenin hukuken komisyona gönderilmesine gerek olmadığını belirtti. Meclisteki görüşmelerin sonunda, Fransız Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak Dörtyol İçme Suyu Şebekesi İnşaatı kullanılacak 11 milyon 500 bin avroluk hibe oy birliği ile kabul edildi.

KREDİ REVİZESİNE CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİNDEN ENGEL

Toplantının bir diğer gündem maddesinde finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan yaklaşık 480 milyon liralık kredi kullanımına ilişkin Lütfü Savaş'a yetki verilmesi talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret vermesiyle oyçokluğuyla reddedildi. İkbal Polat, konunun nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek karara bağlandığını ve fiyat artışları nedeniyle İller Bankası'nın revize istediğini açıkladı. AKP'li meclis üyeleri, Defne Turunçlu Arıtma Tesisi İnşaatı ile Hassa içme suyu ve kanalizasyon şebekesi yapımında kullanılacak kredi projesinde iki yapının ayrılmasını istedi. Genel Müdür Polat, projede değişiklik yapılamayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Hassa ve Turunçlu'nun ayrılması teknik olarak mümkün değildir. Sebebi hazırladığımız projede iki bölgenin yer alması ve kredinin hazırlanan projeye göre çıkmasıdır."

HAYZARAN: DEFNE 1980'LERDEN KALMA ARITMA TESİSİNİ KULLANIYOR

Konuyla ilgili olarak CHP'li meclis üyesi Murat Hayzaran, "Önceki toplantılarımızda Defne Belediye Başkanı ile Defneli meclis üyeleri ve muhtarlar dik duruş sergiledi. Defne'de devlet hastanesi yok, fen lisesi yok. Defne 1980'lerden kalma arıtma tesisini kullanıyor. Cumhur İttifakı meclis üyelerinden verdikleri ret kararını gözden geçirmelerini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

ANKA / Yerel