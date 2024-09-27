KUMSmall Mobilya Fuarı 8-13 Ekim'de Düzenlenecek

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan KUMSmall Mobilya Fuarı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, "Kayseri olarak bundan sonra daha hızlı yol alacağız" dedi.

Erciyes KSS Kooperatifi Konferans Salonu'ndaki basın toplantısında mobilya sektörüyle ilgili önemli açıklamalar yapan Başkan Sarıkaya, 300 bin metrekare kapalı alanda kurulu KUMSmall'da dünyanın en modern mobilya fuarını gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Sarıkaya konuşmasında, "Hamdolsun bizler burada yapılaması gereken şeyleri yapıyoruz. Bu konuda çok net de söyleyeyim haklı olarak geç bile kaldık diyorsunuzdur birçoğunuz. Evet, geç kaldık Kayseri mobilya sektörü olarak. Birlikte hareket etmenin, kümelenmenin getirdiği güzellikleri şehre ve sektöre kazandırmakta geç kaldık ama inşallah bundan sonra hızlı yol alacağız. Çünkü çok ciddi faaliyetler planlıyoruz. Neden bunları yapıyoruz dersek de Kayserimizde biliyorsunuz OSB'deki gerçeğimiz mobilya ağırlık olarak. Sonrasında beyaz eşya, kapı geliyor ama Kayseri'nin mobilya sektöründe Türkiye'de ciddi bir üretim gücü var. İstanbul'daki fuar alanlarının toplam büyüklüğü 120 bin metrekare civarında. Şu anda biz KUMSmall AVM'de 120 bin metrekarede ürün sergiliyoruz. Yani mekanımız var, yerimiz var ve son derece modern. Böyle bir alan dünyada yok. Biz burada fuar düzenlemeyeceğiz de nerede düzenleyeceğiz? Artık biz KUMSmall olarak dünyada düzenlenen mobilya fuarlarına devlet destekleri ile beraber stantlar açacağız. Yani burada bireysel firmalarımızın katılamadığı noktalarda biz AVM'deki firmalarımızın o ülkelere tutturabilecekleri tasarımlarını alıp götürüp orada fuarlara katılacağız" dedi.

Başkan Ercan Sarıkaya, KUMS'un açılımında olduğu gibi Kayseri'yi uluslararası mobilya ticaretinin merkezi yapma hedefinde olduklarını belirterek, "Kayseri ve civarında 3 milyon insana perakende satmakla biz bu alışveriş merkezinde her zaman işleri canlı tutamayız. Tabii bizim yaptıklarımız yanında bir de ekonomik gerçekler var. Ülkemizin, şehrimizin, bölgemizin içinde bulunduğu durumu da göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla biz bu pastayı büyüteceksek, içerideki mağazalarımızı mutlu edebileceksek, biz mutlu olabileceksek, çalışanlarımızı mutlu edebileceksek şehir olarak gerçekten ekonomik bir büyüklüğe ulaşabileceksek bunun tek bir yolu var. Artık toptan ve birlikte çalışmak, birlikte pazarlama kültürü, birlikte hareket etmek. İnşallah biz burada takvime göre faaliyetleri yoluna koyuyoruz. Sonrasında artık yılda rutin olarak bunları tekrarlayacağız, ama en büyük güzellik burada yurt dışındaki fuarlara KUMSmall'un kendini temsil etmesi, üyelerini orada temsil etmesi. Gelebilenleri alım heyetiyle Kayseri'ye getirebilmesi, gelmeyenlerin bilgisayarına, telefonuna girebilmesi ve sonrasında da bu diyaloğu sağlayarak bütün bir mekanizmayı güçlendirebiliyoruz, üretebiliyoruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti 1980'li yıllarda başlayan üretim hamlesiyle çok ciddi yerlere geldi. Bu yıllar alsa da üretim kolay bir şey değil. Mesleği öğrenmek makinalaşmak, yenisini görmek yani biz yıllardır Mobilyacılar Odası olarak üyelerimizi yurt dışındaki fuarlara taşıdık. Dolayısıyla oradaki yapılanları, oradaki sektördeki gelişmeler artık hızlı bir şekilde dijital dünyada da iyice etkileşiminin artmasıyla daha hızlı geliyor. Türkiye'de de inanın artık tasarım anlamında Kayseri'mizde de çok ciddi aşama kaydedildi. Hamdolsun mobilyacılarımızı burada gerçekten tebrik ediyoruz. Hem bu projelerin başladığında bize olan güvenleri kayıt olmalarıyla bu projeler ayağa kalktı. Şimdi de yaptıkları üretimlerle bizleri şehrimizi temsil ediyorlar. İstihdam sağlıyorlar. Gerçekten mobilyacıların işi zor ve bu zorluğu başardıkları için ben hepsine teşekkür ediyorum ve hepsine tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KUMSmall AVM'de 120 bin metrekarede mobilya sergilendiğini ve bunun çok büyük bir rakam olduğunu vurgulayan Başkan Ercan Sarıkaya, KUMSmall'un üst katında 5 bin metrekare alanın bulunduğunu ve fuar için bu alanın dışardan gelen 50 firmayla dolduğunu söyledi. Sadece fuar düzenlemekle yetinmeyeceklerini ve dünyanın önemli fuarlarında KUMSmall'un standını açacaklarını da dile getiren Sarıkaya, bunun için URGE projeleri başlattıklarını belirtti. Fuar için tüm ülkelerin ticaret ataşeleri ve Türkiye'nin farklı ülkelerinde görev yapan ticaret ataşeleriyle iletişim kurduklarını da ifade eden Sarıkaya, dünyada mobilya ticareti yapanlarla ilgili çok önemli bir data oluşturduklarını kaydetti.

Kumsmall'da 200'den fazla marka ve 10 binlerce ürünle hizmet verdiklerini dile getiren Ercan Sarıkaya, "Mobilya üreticilerimizi tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettikleri için tebrik ve takdir ediyoruz. Her zaman onların yanında olmalıyız. Birlikte olma kültürüne her zaman varız ve hazırız" diye konuştu. Başkan Ercan Sarıkaya sözlerinin sonunda, herkesi 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en modern mobilya fuarı için Kumsmall'a davet etti. - KAYSERİ