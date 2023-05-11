Başkan Saraç, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Aydın'ın esnaf ve sanatkarına olan destekleri dolayısıyla 'Başefe' plaketi verilen, Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç vefat etti. Yaklaşık 40 yıldır başkanlık görevini yürüten Saraç, çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle dün akşam saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Aynı zamanda sosyal projeleri ve hayırseverliği ile de tanınan Başkan Saraç'ın ani ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğarken, Saraç için memleketi Karpuzlu'da cenaze töreni düzenlendi. Karpuzlu Demircidere Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Saraç'ın cenazesi ilçede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, esnaf odaları birlik yöneticileri, Aydın ve Muğla illerinde faaliyet gösteren esnaf kredi kefalet kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri, siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.