Başkan Saraç, son yolculuğuna uğurlanacak

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Geçtiğimiz Ocak ayında Aydın'ın esnaf ve sanatkarına olan destekleri dolayısıyla 'Başefe' plaketi verilen, Aydın Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç vefat etti. Yaklaşık 30 yıldır başkanlık görevini yürüten Saraç, çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle dün akşam saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Başkan Saraç'ın ani ölümü sevenleri ve yakınlarını yasa boğarken, Saraç'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Karpuzlu Merkez Camii'nden kaldırılacak. - AYDIN