Başkan Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Huzurevinde kalan vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaşlılarla sohbet etti. Gerçekleşen bayram ziyaretiyle huzurevi sakinleri moral buldu. Başkan Sandıkçı "Kardeşlik ve dayanışma ruhunun hakim olduğu bayramlar manevi iklimlerdir. Büyüklerimizle bir araya gelerek bayramlaşmak, onların hayır dualarını almak ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmanın vermiş olduğu mutluluk tarif edilemez. Rabbim, büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler nasip etsin" dedi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ve çalışanlarına ikramlarda bulundu. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Yerel İbrahim Sandıkçı Samsun Canik Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.