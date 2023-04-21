Başkan Sandıkçı: 'Hemşehrilerimiz depremzedeler için canla başla çalıştı'

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Hemşehrilerimiz depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek ve bölgenin ihtiyacı karşılamak için canla başla çalıştılar" dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede geleneksel hale getirilen bayramlaşma programı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı onlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programında çocuklara yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı onlara hediyeler verdi. Programda gerçekleştirdiği konuşmada bayramların toplumda yer edindiği öneme değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

"Hemşehrilerimiz depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek için canla başla çalıştılar"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı bu sene hüzünlü bir bayram geçirdikleri ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ülkemizde yaşanan deprem afetinden dolayı bu yıl hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Hemşehrilerimiz depremin yaşandığı ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek ve bölgenin ihtiyacı karşılamak için canla başla çalıştılar. Devlet millet el ele yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri bir daha böyle afetlerle karşı karşıya bırakmasın" diye konuştu.

Vatandaşların bayramını tebrik etti

Programda gerçekleştirdiği konuşma Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Çocukların bayram sevincine ortak olan Başkan İbrahim Sandıkçı, programda bulunan tüm çocuklara ise hediyeler verdi. Çocuklar, programda kendileri için düzenlenen etkinliklerle bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Canik Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Genç, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Canik Belediyesi programda vatandaşlara ikramlarda bulundu. - SAMSUN