Başkan Sandıkçı: "4,5 yılda 58 bin 415 gencimize ulaştık"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 4,5 yılda 58 bin 415 gence ulaştıklarını belirterek, her alanda onlara destek verdiklerini söyledi.

"İlçemizde gençlerimizi bilimle, teknolojiyle ve sanatla ihya ediyoruz" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede gençlere yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederek, "Canik'te bilgileri ve yetenekleriyle lider nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz. İlçemize geleceğimizin teminatı gençlerimiz için birçok proje kazandırdık. Gençlerimize yönelik projelerimiz neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldık. Gençlerimize yönelik birçok eğitim, seminer ve yarışma düzenledik. 4.5 yılda 58 bin 415 gencimize ulaştık" dedi.

"Gençlere tam destek"

İlçeye gençlere yönelik projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimizin TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine büyük bir heyecanla destek verdik. Şehrimizde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de gerçekleştirdiğimiz ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağladığımız TEKNOFEST Kısa Film Yarışmamızla, onların yerli ve milli eserlere olan ilgilerini arttırdık. Gençlerimizi şehitler diyarı Çanakkale'yle buluşturduk. YKS ve LGS'de derece elde eden öğrencilerimize birbirinden güzel ödüller verdik. Genç Danışmanlar Projemiz kapsamında gençlerimizle fikirleri ve önerileri üzerine istişareler ettik. Canik Sinema Akademisi ile gençlerimize sinema alanında eğitim verdik. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanında olmayı sürdüreceğiz. Yarınlarımızın mimarları gençlerimize yönelik yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN