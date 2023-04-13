Başkan Sandal, depremzedelerle iftarda buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek Bayraklı'ya gelen depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Doğançay'daki iftar yemeğine, mahalle sakinleri de katıldı. Başkan Sandal, "Yaralarımızı birlikte sardığımız bu süreçte, iftar soframızın bereketini paylaştık" dedi.

Doğançay Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, muhtar Arzu Nisan ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenerek Bayraklı'ya yerleşen depremzede vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Depremzedelerin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Sandal, bolluk, bereket ve dayanışma ayı Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Bu mübarek ayda iftar soframızı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun" diye konuştu.

12 bin kişiye iftar menüsü

Öte yandan ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini her alanda sürdüren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayında da binlerce aile ile sofrasını paylaşıyor. 3 çeşit yemekten oluşan iftar paketleri, Ramazan ayı boyunca binlerce aileye ulaştırılırken ayrıca dar gelirli ailelere erzak kolilerinin dağıtımına da devam ediliyor. Titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca toplam 12 bin öğün iftar menüsü dağıtılıyor. - İZMİR