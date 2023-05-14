Başkan Sandal ailesiyle birlikte oy kullandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ailesiyle birlikte sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal ile birlikte Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Sandal ailesi, sırasıyla oylarını kullandı. Başkan Sandal, daha sonra okulda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. İzmir Milletvekili Adayı Rahmi Aşkın Türeli de, Başkan Sandal ile aynı okulda oy kullandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Aydınlık yarınlara olan inancımızla oyumuzu kullandık. Yarın, bugünden daha güzel olacak. Ülkemiz huzura, refaha kavuşacak. Halkın iktidarında buluşalım. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili adayı Gökçe Gökçen de seçim kurulu üyelerini ziyaret etti. - İZMİR