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Başkan Salt'tan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

Başkan Salt'tan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Saltoğlu, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, büyük kongre için gün saydıklarını belirtti.

"Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz" diyen Salt, "Şükürler olsun ki, gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Ak Parti'nin, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini aktaran Salt, "Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır" şeklinde konuştu.

Salt, "Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu" dedi.

23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan kongrenin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Salt, "Şimdi önümüzde, 8. Olağan Büyük Kongremiz var. 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu büyük kongremize, Karabük olarak güçlü bir katılım sağlayarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Bu süreçte bizlerle birlikte yol yürüyen tüm teşkilat mensuplarımıza, bizlere gönülden destek veren kıymetli Karabüklü hemşerilerimize, kongre süreçlerimizin her aşamasında yanımızda olan siz kıymetli basın mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kongrelerimiz hayırlı, yolumuz açık olsun" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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