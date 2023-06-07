Başkan Şahiner anjiyo oldu

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu.

2019 yılında bypass ameliyatı olan Başkan Şahiner, rutin kontroller için gittiği Ankara'daki özel bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi.

Genel sağlık durumu iyi olan Başkan Şahiner'in önümüzdeki hafta görevinin başına dönmesi bekleniyor. - ÇORUM