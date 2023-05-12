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Başkan Şahin, mevsimlik işçileri evlerinde ziyaret etti

Başkan Şahin, mevsimlik işçileri evlerinde ziyaret etti

Yerel Haberler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yerleşen mevsimlik işçileri evlerinde ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yerleşen mevsimlik işçileri evlerinde ziyaret etti.

Her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çeşitli illerden gelen yüzlerce tarım işçisi, Osmaneli'nin birçok mahallesine yerleşip mevsimlik olarak çalışıyor. Aileleri ziyaret eden Başkan Şahin mevsimlik tarım işçilerinin ilçenin tarımsal üretimine büyük katkıları olduğunu ifade ederek, "Şefkatle ve sevgiyle çocuklarımızın yüzünü güldürmek için buradayız. Mevsimlik tarım işçilerimize ihtiyaçları istikametinde yardım etmek sosyal belediyecilik anlayışının en temel görevidir. Alın teri ile ekmeklerini kazanan misafirlerimizin ilçemize büyük katkıları oluyor. Bir ihtiyaçları olduğunda belediye olarak her zaman yanlarındayız" diyerek kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren tarım işçileri ise birçok ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı için Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneydoğu Anadolu Münür Şahin Osmaneli Yerel Haberler

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